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香奈兒要漲價17%！「台灣官網價格神隱中...」 專家評析：這款4年漲82%

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▲香奈兒傳漲價，漲幅可達10%以上。（圖／路透社）

▲首爾樂天百貨前出現排隊潮，上百人想在香奈兒漲價前買包。（圖／路透社）

記者陳致平／台北報導

新冠肺炎疫情當前，各國民眾都減少出門、謹守社交距離，不過13日首爾街頭的香奈兒店外卻大排長龍，上百名民眾排隊等待，只為了趕在香奈兒商品漲價前搶先購買。

根據BoF（ The Business of Fashion）報導，奢侈名品香奈兒宣布，新冠肺炎流行期間造成原物料成本上漲、製作成本相應提高，已於11日提高旗下經典包款的售價，包括Boy Chanel 和Chanel 19系列。此外，法國香奈兒的公關代表也確認，未來其他地區的商品價格也會跟著調漲。

消息一出後，各國的買手紛紛出動。樂天百貨公司的發言人Moon Ho-ik 表示，從本周開始奢侈品的銷售額增高二到三倍。據韓國媒體亞洲日報（아주일보）報導，樂天百貨早上10點半才開始正式營業，不過早在清晨5點多開始，門口就出現排隊人潮。其中一名顧客解釋，「聽說我想買的提袋這次要加價25%，今天特別向公司請假，早上搭計程車過來買，今天是漲價前最後一次機會了」。

▲Chanel Large Deauville Bag 4年漲幅高達82% 。（圖／翻攝自Chanel官網）

▲Chanel Large Deauville Bag 價格每年調整，漲幅驚人 。（圖／翻攝自Chanel官網）

路透社指出，這一波歐元區的調漲價格漲幅會落在5％至17％之間。由於精品包包每年都漲價，放越久越值錢，不少人將買精品包當作是種另類投資。國外時尚網站Bragmybag 曾針對Chanel 幾款人氣包包做逐年價格分析，時間從2015年直至2019年，漲幅最驚人的是Chanel Large Deauville Bag 大型托特包款，外型休閒感十足，不但適合日常穿搭，也超級適合度假，受到非常多女生喜愛，短短4年內漲幅高達82%，從230歐元一路飆漲至1450歐元，非常驚人。目前Chanel台灣官網已將商品價格撤下、無法查詢，消費者只能等待新的價格上線。

 

關鍵字：

香奈兒, chanel
fashion.net

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