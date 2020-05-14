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自信健康美獲青睞！台灣女孩莫莉成為希臘藥妝品牌代言人

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▲▼台灣女孩莫莉獲希臘藥妝品牌代言 。（圖／品牌提供）

▲莫莉代言視覺照，展現濃濃地中海氛圍。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

希臘藥妝品牌APIVITA自去年跨足台灣市場累積不錯口碑，今年為了更拉近與消費者距離，相中莫莉為商品形象代言人，她對生活的熱情、健康美的堅持、親切渲染力，和脫俗魅力與品牌定位不謀而合。

▲▼台灣女孩莫莉獲希臘藥妝品牌代言 。（圖／品牌提供）

▲高山茶身體系列產品。

APIVITA的明星高山茶系列，來自浪漫希臘神話中的奧林帕斯山，在充足的陽光與豐富營養的土壤中孕育而生，絕佳的保濕效果，風靡歐洲的美妝保養界，其中保濕噴霧在台上市後立即缺貨，更創下單月狂銷千瓶紀錄。

▲▼台灣女孩莫莉獲希臘藥妝品牌代言 。（圖／品牌提供）

▲噴霧用途多，很值得入手。

夏季必備的噴霧，一瓶做足保濕、舒緩和修護，內含蘆薈成份能迅速鎮定不安膚況，神奇的希臘高山茶為肌膚帶來修護防禦力，厚朴精粹提供亮白效果，保護肌膚不受環境損害，同時擊退暗沉，打通毛孔渠道。


噴霧多重用法

日常保養

保養步驟前均勻噴於臉部，雙手輕拍肌膚加速毛孔喝飽水，可隨時補充，使膚況急速穩定透亮，維持肌膚健康光澤。

日曬鎮定

日曬前後使用於臉部與身體肌膚，曬前補水加強肌膚防禦力，曬後立即緩解鎮定肌膚缺水狀況。

迅速補妝

補妝前先以面紙輕壓泛油處，均勻噴上保濕噴霧後以雙手輕拍全臉，修護斑駁妝容與不適的肌膚，最後壓上蜜粉或粉餅，重新打造精緻妝容。

髮尾保濕

洗淨秀髮後，將噴霧直接噴於髮尾或雙手，均勻抹上髮絲並加以梳理，使秀髮保濕不糾結。

►►看更多經典保濕噴霧

▲▼台灣女孩莫莉獲希臘藥妝品牌代言 。（圖／品牌提供）

▲Jurlique 玫瑰活膚露，200ml，2,050元。

經典口碑的機能型保濕噴霧「玫瑰活膚露」推出2020奢華限定版，一年一度的大容量包裝，蘊藏著古老高盧玫瑰、千葉玫瑰、犬玫瑰、以及野玫瑰4種活性補水能量，更添加舒緩鎮定的吉拉索蘆薈葉萃取和藥蜀葵，一噴立即補水，同時提升肌膚明亮感。

關鍵字：

APIVITA, 保濕噴霧, 莫莉, 代言, 台灣
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