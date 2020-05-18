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夏季裡易使頭皮「爆油發癢飄臭味」的4種髮型　第一個超常見！

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▲這4種髮型易使頭皮油臭癢還飄屑。（圖／翻攝IG）

▲有些髮型易使夏天頭皮問題雪上加霜。(圖／翻攝IG@heybiblee，以下同)

記者張毓容／台北報導

對女生來說，搭好服裝、化好妝，造型的完成度只有一半，還得搭上美美的髮型，才是一個完整的Look。但你知道嗎？有些髮型可是很容易就惹「屑」上身，尤其是高溫悶熱的夏季，更會造成頭皮問題！

高雄市立大同醫院皮膚科主任吳青穎醫師表示，溫度每上升1℃，肌膚的出油量大約會增加10％，而過度分泌的皮脂和汗水造成肌膚pH值的改變都會使皮屑芽孢菌異常增生，導致頭皮屑、紅癢發炎、頭臭或落髮等許多頭皮問題。吳醫師更指出，除了溫度跟濕度，女孩們常見的生活習慣與愛美的造型需求，也常是讓夏季頭皮問題雪上加霜的關鍵。像是以下這4種髮型，就堪稱最容易引起頭皮問題的「地雷髮型」。

▲這4種髮型易使頭皮油臭癢還飄屑。（圖／翻攝IG）

▲丸子頭和戴帽的造型都會悶住頭皮，容易造成細菌滋生。

丸子頭＆戴帽造型

有些女生懶得天天洗頭，喜歡用慵懶又方便的丸子頭、盤髮或利用戴帽子的造型，試圖遮掩油膩膩的髮絲。但出油出汗了的頭皮，如果長時間悶著，很容易滋生細菌，不僅對頭皮健康有害，悶熱環境造成的油酸溶解，更會讓妳的頭臭味隨風飄盪。

▲這4種髮型易使頭皮油臭癢還飄屑。（圖／翻攝IG）

▲時尚感十足的油頭造型需使用大量造型品，容易刺激頭皮。

西裝油頭

也有些女孩在出席派對或正式場合時，喜歡用俐落的西裝油頭展現個性和時尚感，但為了讓髮絲乾淨俐落地服貼在頭上，常會使用大量的造型品，容易造成頭皮刺激，而後續清潔若沒洗乾淨，還會堵塞頭皮毛孔。

▲這4種髮型易使頭皮油臭癢還飄屑。（圖／翻攝IG）

▲讓頭髮更蓬鬆的蓬蓬粉、造型幕斯都會增加頭皮負擔。

浪漫蓬鬆捲髮

就連最多女孩喜愛的浪漫蓬鬆捲髮，在醫師眼中也潛藏風險。吳青穎醫師表示，部分女生為了維持頭髮的蓬鬆感跟捲度，會習慣使用蓬蓬粉、造型幕斯等產品，殊不知這些讓髮型加分的小道具，都可能增加頭皮的負擔，更提升出油、搔癢、頭皮屑和頭臭等狀況的發生機會。

想要告別惱人的夏季頭皮問題，吳醫師提醒「頭皮跟頭髮一樣重要」可別一昧為了追求髮型的美觀而犧牲了頭皮健康。但也不是說，頭髮就此再也不能做造型，而是應盡量減少悶住頭皮和使用造型品的頻率，且後續洗頭時要注意溫和地清潔乾淨，別讓造型品殘留在頭皮上。

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關鍵字：

頭皮, 頭髮, 保養, 頭皮問題, 出油, 頭皮屑, 搔癢, 臭味, 頭臭, 落髮, 掉髮, 丸子頭, 包包頭, 油頭, 捲髮, 蓬鬆
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