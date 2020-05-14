日韓都在瘋「橘子蘇打」頰彩！爆賣的3款缺貨單品就是它們

▲黃色腮紅特別適合夏天。（圖／lilac_836 IG、colortailor IG）



記者李薇／綜合報導

夏天到來，讓人馬上聯想到的就是熱情活力的橘子色調，最近國外女孩也掀起一股橘色頰彩的風潮，看起來很像「橘子蘇打」的顏色，塗抹上肌膚之後立刻就可以看起來充滿獨特個性又帥氣，快點跟著買起來！

☞倩碧花漾腮紅 #Sorbetpops。（圖／haenaann IG、sunnychannel IG）

這顆腮紅簡直在韓國已經火爆了，之前倩碧的花漾腮紅本來就很有名，自從推出這顆顏色之後，話題度簡直就是再往上飆升，細緻的質地可以打造出服貼的妝容效果，帶有一點薑黃的色調，塗抹起來卻是很有質感繽紛的淺黃色，看起來非常可愛。

☞& other stories文青頰彩 #Organza Coral。（圖／boksmetic IG、christmas_in_august IG）

H&M集團旗下的高階品牌& other stories，之前推出一系列的文青派頰彩系列，在方塊的頰彩上印有一系列的文字，看起很有質感因此爆紅，最近#Organza Coral爆紅，是很多女孩夏天必選色調，如同果汁牛奶的粉橘色，擦在雙頰非常自然卻又與眾不同。

☞CANMAKE 巧麗腮紅 #PW40。（圖／canmaketokyo IG、canmake_korea IG）

這顆可以說是開架最黃的一顆頰彩，剛推出就在日本爆紅，不只是顏色非常大膽又特別，塗抹到雙頰上能夠帶出可愛活力的熱情感，更是讓櫻花妹瘋狂愛上，重點是價格也不貴，因此也是很多初次想嘗試黃色頰彩的女孩必選單品。