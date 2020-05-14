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英國歌后愛黛兒瘦到見骨　「激瘦飲食法」蔬果汁製作法公開

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▲▼愛黛兒「激瘦飲食法」蔬果汁製作法 。（圖／翻攝自ig、unsplash）

▲部分網友認為愛黛兒瘦身瘦過頭。（圖／翻攝自IG/adale，以下同）

編輯／Lily

英國歌后愛黛兒（Adele）去年證實離婚後，很少公開露面，但她每回現身的身形都會掀起熱烈討論，先前她藉著飲食和運動狠甩將近20kg變窈窕，數日前她歡度32歲生日再秀近照，瘦到讓人認不出，許多網友直言她還是肉肉的比較好看。

▲▼愛黛兒「激瘦飲食法」蔬果汁製作法 。（圖／翻攝自ig、unsplash）

▲自去年離婚後開始快速瘦身。

自去年以來，愛黛兒（Adele）瘦身一直是熱搜關鍵字，起因來自於她離婚後幾乎脫胎換骨，幾乎瘦了半個自己。原以為她已經瘦到人生最低點，沒想到她生日傳上IG的全身照，更是引人熱議，使得她的身材再度成為討論話題。

照片中的她穿著黑色短裙，爆瘦後不只擁有纖細雙腿，連腰部都有明顯的S曲線，和先前給人的豐腴印象完全無法連結，粉絲們紛紛留言表達驚喜。

▲大家還是習慣有一點肉肉的她。

爆瘦後兩頰凹陷，導致網友們褒貶不一，有一派支持她瘦身，認為健康擁有窈窕身材很激勵人心，也有人看不慣她變瘦，擔心她減重過度會給大家帶來不好示範。撇開網友評價，自己的外表身材本該自己決定，只要她是靠著健康的瘦身法瘦下來，無論美或是醜，她的決心都值得鼓勵。

▲▼愛黛兒「激瘦飲食法」蔬果汁製作法 。（圖／翻攝自ig、unsplash）

▲吃對的東西最重要。（圖／Unsplash，以下同）

她所使用的激瘦飲食法再度翻紅，據了解這個方法是由兩名營養學家Aidan Goggins和Glen Matten提出，提倡吃能活化乙酰化酶的食物來促進新陳代謝，進而達到燃脂的效果。

▲▼愛黛兒「激瘦飲食法」蔬果汁製作法 。（圖／翻攝自ig、unsplash）

▲蔬果汁減重法的效能因人而異。

這些食物包括蘋果、柑橘類水果、芹菜、黃豆、蕎麥、羽衣甘藍、紅酒、黑巧克力，簡單來說前三天將攝取熱量控制在1000卡內，建議將上述飲食打成蔬果汁，照三餐喝，外加一餐以激瘦食物為主的正餐。

第四天開始將熱量提升至1500卡，飲食變成兩餐蔬果汁搭配兩餐正餐，一個星期後不需再限制熱量，但仍然持續飲用蔬果汁。以上給想要瘦身的人做參考，每個人體質不同，建議還是詢問營養師後再進行，較安全保險。

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關鍵字：

愛黛兒, 瘦身, 減肥, 蔬果汁
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