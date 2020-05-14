每天多睡10分鐘！懶人必備「縮時保養神品」一瓶搞定所有步驟

▲化繁為簡、方便快速的「縮時保養」正流行。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導

根據調查，現代人生活忙碌，平均每天能花在保養上的時間往往不超過10分鐘，如何運用有限時間快速且有效地完成護膚變成許多人追求的重點，因而讓一瓶抵多瓶的all in one保養品和短短幾分鐘就有感的高效護膚品大流行。快把以下4款網路好評超高的「縮時保養神品」準備好，每天早上多賴床10分鐘都沒問題。

Za早安醒膚水潤面膜

每天早上趕上班總是忙亂來不及保養？Za今年6月即將推出超快速的3款急救型早安面膜，一片就含有滿滿20g精華液，敷一片等於使用一小罐安瓶，不管是亮白、緊緻、舒緩或保濕，妝前敷1分鐘就能快速喚醒肌膚並迅速補水，讓肌膚透亮發光，且更服貼持妝。

▲ Za早安醒膚水潤面膜，亮白保濕/緊緻保濕/舒緩保濕，20g X 5片，NT$250。（圖／品牌提供，以下同）

OZIO蜂王乳QQ潤白凝露

在日本超紅、狂賣800萬瓶的All in one保養代表「OZIO蜂王乳凝露」一進台灣就掀起熱潮，連女星王宇婕都愛用到隨身攜帶，今年更全新推出美白款「蜂王乳QQ潤白凝露」，以明星成分蜂王乳為基底，搭配雙重W美白成分胎盤素和甘草酸鉀，保濕滋潤肌膚同時改善暗沈、膚色不均等問題，且同樣有著一瓶就能抵化妝水、美容液、乳液、面霜、保濕面膜、妝前乳等6大步驟的多功能用法，不含酒精、香料及防腐劑，連敏感肌都能安心使用。

▲ OZIO 蜂王乳QQ潤白凝露，75ml，NT$1,690。

雅漾24H保濕精華膜

在日本超紅、狂賣800萬瓶的All in one保養代表「OZIO蜂王乳凝露」一進台灣就掀起熱潮，連女星王宇婕都愛用到隨身攜帶，今年更全新推出美白款「蜂王乳QQ潤白凝露」，以明星成分蜂王乳為基底，搭配雙重W美白成分胎盤素和甘草酸鉀，保濕滋潤肌膚同時改善暗沈、膚色不均等問題，且同樣有著一瓶就能抵化妝水、美容液、乳液、面霜、保濕面膜、妝前乳等6大步驟的多功能用法，8秒就能完成日常保養，更不含酒精、香料及防腐劑，連敏感肌都能安心使用。

▲雅漾 24H保濕精華膜，50ml，NT$1,280。

LANEIGE白茶保濕2分鐘面膜

人氣韓系美妝品牌LANEIGE蘭芝，2018年推出首創結合化妝水與乳霜優點的「白茶保濕牛奶水」，不僅保濕更同時有鎖水滋潤效果，一上市就狂賣破10萬瓶。今年蘭芝全新打造「白茶保濕2分鐘面膜」，吸收了整瓶牛奶水乳液，採用100%天然環保的天絲棉材質，能將保濕成分密集輸送至肌膚中，只要2分鐘就能迅速改善乾燥脫皮、密集修護肌膚。

▲ LANEIGE 白茶保濕2分鐘面膜，100片，NT$1,050。

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