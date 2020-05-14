香奈兒、LV湧現排隊人潮！「傳漲幅高達17%」台灣官方回應了

▲香奈兒傳出將調漲價格，漲幅落在5％至17％，不顧疫情當前各地都湧現排隊人潮。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

近日香奈兒（CHANEL）傳出漲價消息，不顧疫情當前，香港、首爾各地門市陸續湧現排隊人潮，根據調漲價格落在5％至17％的傳聞，品牌公關於今（14日）做出回應：「因應生產成本與國際原物料價格之提高，不是全面漲價。」

▲香奈兒各地都出現排隊人龍，戴著口罩維持安全距離購物。（圖／路透）

即便疫情尚未平息，法國奢侈品牌香奈兒在昨（13）日香港、首爾等城市陸續出現排隊人潮，傳出是因為品牌14、15日就要調漲價格，最多達17%，「晚一天就可能貴10%」的傳言甚囂塵上。然而先前公開透明的台灣官網售價也因為配合全球策略皆已隱藏，似乎間接落實了漲價傳聞，對此品牌公關表示：「如同所有精品品牌，香奈兒會因應生產成本與國際原物料價格之提高，並考量貨幣匯率浮動等因素，而定期調整售價。所有調整的考量延續品牌對全球價格平衡的原則，並致力於降低市場間的產品價差。」至於台灣具體漲幅和時間則是沒有確定說法，據了解，不是全面漲價，所以漲幅單品間也不一樣。

▲香奈兒台灣官網售價已經隱藏，熱門包款CHANEL19 與大型托特包喊漲。（圖／香奈兒官網截圖）

根據外媒WWD和路透社報導指出，法國自7日就開始漲價，香奈兒熱門包款CHANEL19、Boy確定在漲價名單內，漲幅約在5％至17％之間，其中Chanel Large Deauville Bag 大型托特包款受到年輕世代喜愛，更出現4年內多次漲價的紀錄，漲幅高達82%，一路從230歐元（約台幣NT$7,485元）漲到1450歐元（約NT$47,180元），印證了早買早划算的傳言。

不光是香奈兒出現漲價情況，受到新冠疫情影響，各地原物料短缺，路易威登（Louis Vuitton）也有調價情況出現，澎湃新聞指出，漲幅大約落在5%至9%之間，美國官網上CANNES水桶包已從1890美元（NT$56,540）漲價到1980美元（NT$59,232）。其餘奢侈品牌包括DIOR、PRADA、GUCCI等，則都表示未接到價格調整的消息。

▲一線奢侈品路易威登（Louis Vuitton）也有調價情況出現。（圖／翻攝自品牌IG）