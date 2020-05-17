這個「DIOR馬鞍包」你喜歡嗎？設計師拆解Nike鞋盒　打造唯一的千元精品

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Dior著名的馬鞍包是女性夢寐以求的逸品，現在竟然要跟Nike合作打造聯名馬鞍包？原來這是國外設計師發揮創意打造的單品，只需將家裡用不到的鞋盒拿出來進行拆解，再加入手工縫紉就能製作，如果不想花大錢買精品，那就自己動手做！

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由CAMERA60工作室製作的Dior X Nike馬鞍包，是Matteo Bastiani 和 Chiara Rivituso 的全新作品，兩人將Nike Sportswear系列的紅色鞋盒拆開，配合針線、背帶、扣環製成。同時更透過兩人的巧手，完整呈現Nike Logo，手藝相當驚人，乍看之下，還以為這是官方釋出的手工馬鞍包照片。

▲設計師巧手把NIKE鞋盒變DIOR馬鞍包。（圖／翻攝自IG@camera60studio）

除此之外，兩人還分享其他火紅包款的作品，像是取材自Chanel、Supreme購物袋製成的Jacquemus迷你包與Bottega Veneta手拿包，還有運用Lavazzait咖啡豆包裝製作的Gucci GG Marmont肩背包。想看更多兩人的設計，都可以到CAMERA60工作室的官方IG查看。

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