名媛李晶晶帶貨9千元「平價小圓包」　超質感設計孟耿如也大愛

記者鮑璿安／台北報導

隨著奢侈品一線大牌紛紛傳出漲價消息，輕奢品牌親民且小眾的設計逐漸站穩腳步，近日名媛李晶晶就在低調私服中背起Maje 2020春夏「小圓包」，鮮明輪廓和亮黃色造型超搶眼，連新婚人妻孟耿如也悄悄入手，售價卻只要萬元有找。

▲李晶晶以名媛身份帶貨輕奢 Maje 亮黃色小圓包，NT$9,050。（圖／翻攝自IG）

法國輕奢品牌Maje 親民設計命中不少女孩，日前名媛李晶晶在私服造型中，就以低調的素面黑色上衣搭配牛仔褲以及白色高跟鞋收尾，整體樸素的穿著拎上了品牌春夏「小圓包」更是瞬間點亮不少。包款以質感鱷魚壓紋注入，搭配順滑輪廓與亮眼金色錬飾點綴，為造型增添奢華氣息，李晶晶以名媛貴氣身份帶貨，不過包款卻意外親民，只要台幣9千元就能入手。

▲新婚人妻孟耿如也相中同款，品牌另也有Pyramid錐形包 NT$11,360。（圖／翻攝自IG）

就連新婚人妻孟耿如也在隨興的運動風穿搭中也搭配同款，將小圓包輕輕挎在手上便是截然不同的時尚感，形狀成為最佳創意管道，品牌也推出其餘包款Pyramid錐形包、P Walk手機收納袋，迎合小包當道的潮流，不過小眾設計出門也不怕撞款。

▲李晶晶收藏多款大牌包包，（依序）如PRADA經典保齡球包以及FENDI BAGUETTE手袋。（圖／翻攝自IG）

細數李晶晶IG美照中的包款，也不乏許多一線大牌，例如PRADA經典保齡球包（Bowling Bag），以拼接線條打造活力感，然而為了迎合保齡球包的運動風格，輪廓依舊保留強烈的線條，皮革交界處以管條收邊增加視覺效果，李晶晶肩背上身簡單就有型；或是以燕麥色系大衣搭配FENDI BAGUETTE手袋，翻蓋和FF磁鐵扣設計方便且實用，順勢成為李晶晶的愛用款。