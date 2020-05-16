fb ig video ETtoday search mobile

名媛李晶晶帶貨9千元「平價小圓包」　超質感設計孟耿如也大愛

>

記者鮑璿安／台北報導

隨著奢侈品一線大牌紛紛傳出漲價消息，輕奢品牌親民且小眾的設計逐漸站穩腳步，近日名媛李晶晶就在低調私服中背起Maje  2020春夏「小圓包」，鮮明輪廓和亮黃色造型超搶眼，連新婚人妻孟耿如也悄悄入手，售價卻只要萬元有找。

▲Maje 。（圖／翻攝自IG）

▲Maje 。（圖／翻攝自IG）

▲李晶晶以名媛身份帶貨輕奢 Maje 亮黃色小圓包，NT$9,050。（圖／翻攝自IG）

法國輕奢品牌Maje  親民設計命中不少女孩，日前名媛李晶晶在私服造型中，就以低調的素面黑色上衣搭配牛仔褲以及白色高跟鞋收尾，整體樸素的穿著拎上了品牌春夏「小圓包」更是瞬間點亮不少。包款以質感鱷魚壓紋注入，搭配順滑輪廓與亮眼金色錬飾點綴，為造型增添奢華氣息，李晶晶以名媛貴氣身份帶貨，不過包款卻意外親民，只要台幣9千元就能入手。

▲Maje 。（圖／翻攝自IG）

▲Maje 。（圖／品牌提供）

▲Maje 。（圖／品牌提供）

▲新婚人妻孟耿如也相中同款，品牌另也有Pyramid錐形包 NT$11,360。（圖／翻攝自IG）

就連新婚人妻孟耿如也在隨興的運動風穿搭中也搭配同款，將小圓包輕輕挎在手上便是截然不同的時尚感，形狀成為最佳創意管道，品牌也推出其餘包款Pyramid錐形包、P Walk手機收納袋，迎合小包當道的潮流，不過小眾設計出門也不怕撞款。

▲Maje 。（圖／翻攝自IG）

▲Maje 。（圖／翻攝自IG）

▲李晶晶收藏多款大牌包包，（依序）如PRADA經典保齡球包以及FENDI BAGUETTE手袋。（圖／翻攝自IG）

細數李晶晶IG美照中的包款，也不乏許多一線大牌，例如PRADA經典保齡球包（Bowling Bag），以拼接線條打造活力感，然而為了迎合保齡球包的運動風格，輪廓依舊保留強烈的線條，皮革交界處以管條收邊增加視覺效果，李晶晶肩背上身簡單就有型；或是以燕麥色系大衣搭配FENDI BAGUETTE手袋，翻蓋和FF磁鐵扣設計方便且實用，順勢成為李晶晶的愛用款。

關鍵字：

李晶晶, 名媛, 孟耿如, 黃子佼, Maje, 輕奢, 法國, 包包
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心！薰衣草紫羽毛展翅飛太夢幻

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心！薰衣草紫羽毛展翅飛太夢幻

超會撩妹勾男的3大星座！天秤招數多、Top 1根本戀愛高手

超會撩妹勾男的3大星座！天秤招數多、Top 1根本戀愛高手

破萬元「氣炸鍋組」殺到2890元！網揭3大優點　減油80%還能變廚神 現在入手不算晚！6款型男必備「單肩小包」　顏值高又實用 松本清第12家門市落腳微風北車　獨賣「瘦身趾套」掀話題 Dappei／打破你的「顏值迷思」　在江湖走跳一定要知道的4個穿搭觀念 來體驗零粉感「不沾衣領」！蘭蔻首推「超美潮T」只送不賣 香奈兒、LV湧現排隊人潮！「傳漲幅高達17%」台灣官方回應了 日本女子爆買的「奶油唇膏」！金黃的銀杏色擦起來有夠時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面