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迪士尼公主書包讓同學羨慕到兩眼發直！粉紫、天藍，還閃閃發光

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編輯／Emily　圖／翻攝自store.disney.co.jp、online.samantha.co.jp

日本小學生書包外殼堅固、容量超大，雖然價格不便宜，但標榜用六年不會壞，這次日本迪士尼商店特別推出公主系列的聯名書包，《小美人魚》、《冰雪奇緣》、《長髮公主》的唯美圖案，讓背包變得夢幻又高級，媽媽們看了也忍不住心動，想購入讓孩子變身最美小學生。

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

迪士尼公主書包系列以《小美人魚》、《冰雪奇緣》、《長髮公主》為主題，共推出4種款式。書包上的浮雕使用鋁箔印刷，美美的圖案閃閃發亮，背去上學絕對會吸引大家的目光，讓女孩們一圓公主夢。

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

《小美人魚》

小美人魚主題有兩款，一款是優雅的薄荷綠色，淺淺色澤讓人想到美麗的海底世界，正面、側面都印了銀色的美人魚插圖，夢幻到不行，書包扣環做成貝殼形狀超級可愛，還可以替換成愛心形狀。

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

另一款書包是鮮豔的紅色，讓人想到愛麗兒的一頭紅髮，背起來非常亮眼，上面的圖案還會散發彩虹霓光。

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

《冰雪奇緣》

冰雪奇緣款是夢幻的紫色，配上銀色的裝飾圖案好浪漫，正面是超Q雪寶和雪花插圖，側面、內層則有艾莎跟安娜的剪影，書包扣環則是雪花形狀，同樣可以替換。

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

《長髮公主》

長髮公主款是氣質的棕色，浮雕圖案沒有用閃亮材質，深色的紋路低調帶有成熟感，書包正面、側面都有長髮公主樂佩，被花草藤蔓包圍很唯美，內層則是一起搭小船看天燈的樂佩與費林，讓人回想起電影的經典場面，書包扣飾是金色的魔力太陽花造型。

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

這系列書包售價69,300日圓（約台幣19,406元），目前開放預約到2020年7月27日為止，買書包還會附上書包套、名牌、課表以及可替換的書包扣，非常貼心。

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

喜歡迪士尼公主系列包包的話，也可以看看日本品牌Samantha Thavasa的《冰雪奇緣2》聯名包，艾莎款是淺藍色、安娜款是粉紫色，加上小水鑽、蝴蝶結設計好少女，小圓包售價19,580日圓（約台幣5,483元）、手提包售價21,780日圓（約台幣6,099元），兩個包款都很不錯。

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲迪士尼公主書包。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

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關鍵字：

迪士尼, 公主, 小學生書包, 小美人魚, 冰雪奇緣, 長髮公主
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