KINAZ用Ｑ萌史努比攻佔你的生活　超實用小物包系列每個都想要

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自官網

KINAZ X SNOOPY™聯名系列還沒完！繼先前的「1+1果凍包」、「SNOOPY,CHIC」燙金包款引起話題風潮後，近期又趁勢推出了「Friends氧氣小物包」系列，把史努比變成了超可愛的手繪插畫風，如果是不好意思把史努比背在身上的朋友們，那麼就不能錯過這次的貼身小物收納包系列，讓史努比更貼近你的生活。

本次的第三波聯名系列共推出4款小物包，以舒爽的清新色系，搭配史努比呆萌的小臉龐，就像是氧氣一樣每天陪伴在身邊，著實讓史努比控們難以招架，每一款都想要入手，才能享受每天被史努比圍繞的幸福感！

首先來看到可斜背的輕巧皮革小包，手繪風的史努比與字體可愛萬分，可收納手機、行動電源和補妝小物，背面的透明袋夾層則是此包款的小心機，將手機放入後還可以輕鬆操作觸控。

▲透明觸控手機層斜背包，NT＄980。

帆布材質的零錢包共有3色，並將史努比抓抓耳朵的逗趣模樣以毛絨絨的材質呈現，加上精緻刺繡輪廓，手腕帶設計可扣於拉鍊上，自由的掛在隨身包包中、手上，即使是常丟三落四的傻女孩也不怕容易遺失，絕對能晉升日常最實用小物。

▲毛絨絨史努比手腕帶萬用零錢包，NT＄980。

再來是每個女孩都必備的萬用化妝包，怎麼能少了史努比的陪伴呢？同樣是採用帆布與毛絨刺繡設計，半圓弧形＋大U拉鍊是最適合作為化妝包的款式，全拉開後可以輕鬆看到袋內所有物品，並附有4個隔層，讓女孩們的雜亂小物們也能整齊劃一的分類收納，再也不用翻來翻去找東西。

▲多隔層毛絨絨史努比萬用化妝包，NT＄980。

「證件夾」可說是上班族、通勤族必備，想跟別人不一樣，不如就先把證件夾、卡夾換成史努比吧，質感皮繩可自由挑整長度，上頭的彩色珠飾也可隨意變換位置，增添可愛氛圍。

▲彩珠裝飾頸掛証件卡夾，NT＄480。

史努比真的是許多人從小愛到大的卡通人物，今年迎來第70周年，人氣依然不減，頻頻在各界聯名，近期還與日本寶島社合作，推出超可愛的史努比狗屋收納包，完全仿造漫畫中的史努比狗屋，收納包的大容量非常實用，裡面的分層設計很適合女孩們用來當作居家化妝箱。

▲收納包售價1,958日圓（約台幣550元）（圖／翻攝自tkj.jp、snoopy.co.jp）

►KINAZ X 史努比第二波胡士托也加入！復古CHIC風展現低調可愛

►「史努比狗屋收納包」還原漫畫！可愛造型容量超大 70周年版本值得收藏