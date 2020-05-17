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「番茄醬拼圖」玩到眼睛超痛　全球限量57組，入手方法只有一個

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編輯／Duke

新冠肺炎（COVID-19）讓全球人民待在家中活動，為了解決無聊的防疫時間，便有遊戲廠商趁此期間推出拼圖與桌遊。繼月球拼圖和純白拼圖後，知名食品大廠亨氏（Heinz）也以旗下的番茄醬為主題，推出全紅色的拼圖，不僅具有挑戰性，對眼睛也是一大考驗，想要得到全憑個人運氣。

▲亨式番茄醬拼圖。（圖／翻攝自IG@heinz）

▲亨式的番茄醬拼圖，有可能會讓人視覺疲勞。（圖／翻攝自IG@heinz）

由亨氏製作的「番茄醬拼圖」共計570片，沒有可參考的圖樣，是一款難易度極高的拼圖。整體以著名的番茄醬紅打造，要完成需透過拼圖外型，一步步摸索才能拼出，設計與先前日本桌遊製造商Beverly推出的純白拼圖相似。但是不同於Beverly呼籲「初學者不要挑戰」，亨氏則是寫上「可能為世上耗時最久才能完成的拼圖」，較量意味濃厚。

▲亨式番茄醬拼圖。（圖／翻攝自IG@heinz）

▲需摸索拼圖外型，才能一步步拼出。（圖／翻攝自IG@heinz）

▲純白拼圖。（圖／翻攝自Beverly官網）

▲純白拼圖同樣沒有參考圖樣，並且多達2,000片。（圖／翻攝自Beverly官網）

亨式的「57種變化」口號聞名全球，因此番茄醬拼圖僅限量推出57組，並且不提供市售服務，想要得到需到亨式的官方Twitter或是IG進行互動，回答「最想要與誰一起拼圖」後，就有機會獲得這款拼圖。

此外，樂高（LEGO）推出的大型地標積木，一直以來都是最受歡迎的系列，這回樂高重新打造2010年的美國白宮積木，並加入走廊、花園等細節，使積木數一口氣從560片增加到1,483片，定價為歐元100元（約台幣3,300元），預計會在6月上市。

▲桌遊。（圖／翻攝自IG@heinz、LEGO）

▲桌遊。（圖／翻攝自IG@heinz、LEGO）

▲美國白宮造型樂高積木。（圖／翻攝自LEGO）

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關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, 拼圖, 桌遊, 亨式, 番茄醬拼圖, 57種變化, 運氣獲得
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