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免挨餓！陳喬恩秘密「葡萄柚減重菜單」，10天甩肉3Kg

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▲▼陳喬恩秘密「葡萄柚減重菜單」。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩很愛美食，但是總有辦法可以快速瘦下來。（圖／翻攝自陳喬恩微博）

編輯 / Lily

陳喬恩認愛後一直傳出懷孕消息，她本人澄清她只是胖了並沒有任何好消息，身為易胖體質的她，出道以來為了維持身材付出許多努力，日前她在微博和大家分享現正實行的減重菜單，目標是10內減掉3kg。

▲▼陳喬恩秘密「葡萄柚減重菜單」。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳喬恩秘密「葡萄柚減重菜單」。（圖／翻攝自微博）

▲分享減重菜單給粉絲，期許大家一起瘦。

她向大家公開私人教練給她的醫院減重菜單，這份菜單原是設計給有心臟問題，而需要快速減肥而進行心臟搭橋手術的病人使用，上面寫著若照著食譜飲食，就可以在2個半月內減掉52磅。

▲▼陳喬恩秘密「葡萄柚減重菜單」。（圖／翻攝自微博）

▲她向大家喊話要10天要瘦下3kg。

具體方式是以12天為一個循環，然後再停2天，如果想要繼續減磅就執行餐單12日，再停食2日，以這個模式進行直到減到理想體重為止。

▲▼陳喬恩秘密「葡萄柚減重菜單」。（圖／翻攝自微博）

▲即便是要減重也不能餓著。

減重菜單上的重點是葡萄柚，內容除了不吃澱粉外，其他的食物份量都不設限，能讓你吃飽不餓肚，因此引起一票減重者追隨。不過先前也提到，這菜單是設計給心臟搭橋病人使用，每個人身體狀況皆不同，建議執行前先諮詢專業人士，別因貪快而影響健康。

▲▼陳喬恩秘密「葡萄柚減重菜單」。（圖／翻攝自微博）

▲甩肉成功，展現完美好比例。

營養師也指出，這份菜單並不是因為葡萄柚可以減重消脂，而是藉由它內含豐富水分，用餐前使用可以增加飽足感，進而控制食量。菜單中沒有任何澱粉和碳水化合物的，雖然能在短時間內減掉體重，但減走的大部分是水分而不是脂肪．

建議這份菜單能加入適量非澱粉，餐點料理方式採用低油、低鹽、低糖烹煮，搭配每日適量運動較為健康。

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關鍵字：

葡萄柚, 減肥菜單, 減重, 陳喬恩
fashion.net

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