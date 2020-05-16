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網美手刀搶！5款「運動型涼鞋」BALENCIAGA卡通粉、厚底鑽扣鞋正夯

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記者鮑璿安／綜合報導

連日氣溫升高，腳上的鞋款也該換新了，一般涼鞋已經不夠看，此次《ET FASHION》特選5款話題性「運動型涼鞋」，兼顧涼爽與舒適的性能，且一踩就增高的搶眼外型更是火速晉升女孩們的心頭好！

BALENCIAGA  Track sandal

▲涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲BALENCIAGA將Track sandal定位在運動型涼鞋，卡通粉跟軍綠色是秋季新色，NT$ 21,400。（圖／品牌提供）

延續Track 運動鞋的標誌性設計，BALENCIAGA將Track sandal定位在運動型涼鞋，以網料和尼龍制成的無皮革運動鞋，上腳輕盈舒適，同屬Track摩登運動鞋家族；同時鞋跟背面壓印有品牌標誌，外底正面加有壓印 BB 標誌，再以動態鞋底設計，可推動腳部向前，女孩們一踩就潮度升級。 

日本質感涼鞋品牌SUICOKE

▲涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲SUICOKE涼鞋靈感從古羅馬綁帶鞋履取經 ，價位落在NT$1,640以上。（圖／品牌提供）

SUICOKE涼鞋靈感取自日式傳統足袋 （Tabi）也自古羅馬綁帶鞋履取經，輕量及柔軟特性的 Neoprene 面料為主要特色，除了清爽舒適是一大考慮，多重綁帶和鮮艷的撞色設計也是鮮明亮點。

Roger Vivier Viv' Run鑽扣老爹涼鞋

▲涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier Viv' Run鑽扣老爹涼鞋，品牌更為設計台灣專屬「全球限定配色」櫻花粉，皆NT$41,600。（圖／品牌提供）

能同時兼顧老爹鞋的增高性能和涼鞋屬性，就屬Roger Vivier Viv' Run鑽扣老爹涼鞋，以Viv Run休閒鞋為基底，華麗水鑽風格與街頭老爹鞋完美碰撞，此外，品牌更為設計台灣專屬「全球限定配色」，粉白色系完美命中少女心，更具收藏價值。

Nike Canyon 涼鞋

▲涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲Nike Canyon 涼鞋以上世紀 90 年代的多功能涼鞋為靈感， NT$2,500。（圖／品牌提供）

Nike Canyon 涼鞋以上世紀 90 年代的多功能涼鞋為靈感，採用穩固的緩震技術，涼鞋外底和鞋面分別借鑒了 Air Footscape 和 Nike Rift 鞋款的設計，柔軟的交叉綁帶設計穩穩地貼合足部，宛如波浪的增高鞋底也是隱藏版加分條件。

New Balance SDL600涼鞋

▲涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲New Balance SDL600涼鞋採用兩段式魔鬼氈方便上腳，NT$2,680 。（圖／品牌提供）

SDL600鞋款提供夏季輕盈的米白及活潑撞色黃綠等色調，外觀上顯得消暑不少，鞋型結構採用兩段式魔鬼氈搭配插扣設計，穿脫相當方便，綁帶內側加有泡棉內襯，可提供長時間走路的舒適腳感。

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關鍵字：

涼鞋, 巴黎世家, BALENCIAGA, Track sandal, New Balance, SDL600, Nike , Canyon, 運動, SUICOKE, Roger Vivier, Viv’ Run
fashion.net

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