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王心凌示範刷「彎彎睫毛」　自豪它們全都是真的

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▲▼王心凌示範刷「彎彎睫毛」。（圖／翻攝自Youtube）

▲王心凌日前傳授粉絲如何刷睫毛。（圖／翻攝自王心凌官方頻道，以下同

記者曾怡嘉 / 台北報導

唱紅《睫毛彎彎》的王心凌私底下超會刷睫毛，甚至被貼身化妝師認證為「睫毛之王」，她幾乎不假他人之手，日前官方頻道推出彩妝教學影片就是教大家如何刷出彎彎睫毛，網友看完狂讚：王心凌睫毛才是指標。

▲▼王心凌示範刷「彎彎睫毛」。（圖／翻攝自Youtube）

睫毛不能塌

王心凌分享因為媽媽生的好條件，讓她幾乎不用靠假睫毛撐場。想要刷出根根分明的第一步就是「睫毛不能塌」，秘密武器就是燙睫毛器和睫毛夾。
首先先拿出打火機燒熱睫毛夾，先在手背上試溫度，之前忘了試溫度不小心燙到眼皮，一定要注意。先將睫毛夾翹，順便調整睫毛角度。

▲▼王心凌示範刷「彎彎睫毛」。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼王心凌示範刷「彎彎睫毛」。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼王心凌示範刷「彎彎睫毛」。（圖／翻攝自Youtube）

3支睫毛膏是基本

對於刷睫毛很講究的她，至少要刷三層，第一層乾淨睫毛膏打底，第二層選擇清爽黑色睫毛膏，接著用睫毛梳梳開睫毛，再用燙睫毛器燙翹，同時調整毛流，最後會依照視睫毛狀況挑選第三支睫毛膏，像是濕度或是換季時睫毛稀疏睫毛都是考慮原因。

▲▼王心凌示範刷「彎彎睫毛」。（圖／翻攝自Youtube）

睫毛雨衣抗暈染

她表示眼妝比較容易暈開，所以刷完睫毛後一定會刷睫毛雨衣防止暈染，避免還沒到晚上眼睛就尷尬黑一片。

▲▼王心凌示範刷「彎彎睫毛」。（圖／翻攝自Youtube）

下睫毛根根分明

許多粉絲都曾好奇她的下睫毛是不是真的？她驕傲表示全都是自己的，刷下睫毛也有祕訣，首先先用燙睫毛器將毛流弄順，第一層和第二層睫毛膏同上睫毛，第三層會加黑，只需刷在黑眼球下方，再用鑷子去除小結塊，最後再刷上睫毛雨衣防暈，這就是下睫毛根根分明小技巧。

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關鍵字：

王心凌, 彩妝, 睫毛, 教學
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