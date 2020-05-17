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紫色系《精靈寶可夢》大集合！百變怪擠顏料好Q　超夢拿畫筆帥翻

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編輯／Emily　圖／翻攝自kitan.jp、gashapon.jp

日本奇譚俱樂部公司先前以《精靈寶可夢》為主角，推出「調色盤顏色收集」系列扭蛋大受好評！繼黃色系、粉紅色系寶可夢之後，要推出第3彈「紫色系列」，集結了超夢、百變怪…等五隻紫色的寶可夢，與畫筆、顏料一起擺出可愛姿勢，讓人又想收全套了。

▲紫色寶可夢扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

「紫色系列」共有五種款式，卡通裡能力很強的超夢，身體就是淺淺的紫色，手拿水彩筆刷的站姿還是超帥氣！扭蛋高度約5公分。

▲紫色寶可夢扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

耿鬼、臭泥都是馬上會想到的紫色寶可夢，耿鬼手拿小刷子，踏著輕快的步伐，看起來開心愉悅，露出他特有的微笑。臭泥抱著兩把刷子，憨笑的模樣特別可愛。

▲紫色寶可夢扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

▲紫色寶可夢扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

百變怪也是代表性的紫色寶可夢，抱著紫色顏料的模樣超Q，另一隻則是勾魂眼，害羞的躲在顏料後方，露出有著寶石眼睛的半張臉。

▲紫色寶可夢扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

▲紫色寶可夢扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

這系列扭蛋四月下旬已經發售，一顆售價300日圓（約台幣84元）。另外日本BANDAI公司也推出一款新扭蛋，以貼圖人氣角色「對自己吐槽的白熊」（自分ツッコミくま）當中的可樂餅為主角，推出大合唱系列。

▲紫色寶可夢扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

六隻圓滾滾的可樂餅各有不同表情，有拿著指揮棒指揮大家的，還有興奮、高聲唱歌、冒冷汗、小皺眉、微笑，湊在一起就能組一個合唱團了。這系列一顆售價300日圓約（約台幣84元）。

▲紫色寶可夢扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

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關鍵字：

紫色, 寶可夢, 精靈寶可夢, 扭蛋, 奇譚俱樂部, 日本
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