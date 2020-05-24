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《叫我對大哥》肥貓扭蛋收服奴才們！買菜購物、想偷吃魚表情超喜感

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編輯／Emily　圖／翻攝自kitan.jp、epoch.jp

貓奴們對貓咪造型扭蛋完全沒有抵抗力，日本奇譚俱樂部公司推出的一款貓咪扭蛋，將日本網路人氣漫畫《叫我對大哥》（俺、つしま）中的主角虎斑貓「對馬」實體化，這隻身材肥肥胖胖的貓咪去買菜、穿戴斗篷…各種模樣逗趣可愛，不管是不是牠的粉絲都被牠萌到。

▲叫我對大哥貓咪扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

《叫我對大哥》（俺、つしま）是專門描繪貓咪日常的漫畫，在網路爆紅後有推出實體書，還被做成公仔…等周邊商品，主角「對馬」又稱作「對大哥」，是一隻流浪的虎斑貓，被其實是女性的「爺爺」收編後，展開有趣的生活。

對大哥生動逗趣的表情、圓滾滾的身軀，完全擄獲貓奴們的心，做成扭蛋鑰匙圈更是可愛。這系列扭蛋共有五種款式，一款是對大哥提著塑膠袋、蔥，踏著愜意的步伐購物回來。

▲叫我對大哥貓咪扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

另一款對馬手捧一盒魚，好像想要偷吃，側面讓牠肥肥的屁股特別明顯，圓圓身型超級Q。

▲叫我對大哥貓咪扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

旅行去的對大哥頭戴斗笠、身穿斗篷，遮掩了胖胖身材，難得看起來這麼瘦。

▲叫我對大哥貓咪扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

競速滑冰的對馬根本快要撐爆緊身衣，肥肥倒地的模樣萌翻。

▲叫我對大哥貓咪扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

還有一款是牠的朋友輝男，擺出喜感的招財貓姿勢。五種款式都讓人好想擁有，扭蛋一顆售價300日圓（約台幣84元）。

▲叫我對大哥貓咪扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

另外，日本EPOCH也推出新款貓咪小屋公仔，這系列都是一個貓窩配上一隻小貓和玩具，共有六種款式，每一款的貓咪花色、姿勢都不同，貓屋分為有貓耳的跟圓型的，可以自由疊放在一起，組成多層貓屋。扭蛋一顆售價200日圓（約台幣55元） 。

▲叫我對大哥貓咪扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

▲叫我對大哥貓咪扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

►貓咪舉物扭蛋姿勢超逗趣！金字塔、疊羅漢難不倒　爆紅「抬棺舞」也能排

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關鍵字：

貓咪, 貓奴, 扭蛋, 公仔, 叫我對大哥, 奇譚俱樂部
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