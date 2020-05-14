Subway有這麼潮？跨界攜手FILA推出經典老爹鞋　熟悉的配色最對味

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自南韓FILA官網

還記得不久前為大家介紹的一名解構設計師Nicole McLaughlin，將靈感動到了食物上，並與潮流單品做結合；台灣設計師APUJAN詹朴與麥當勞合作推出「極黑系列」時尚感包裝，都讓大家知道了食物與潮流的跨界結合是可行的。然而近期FILA便重磅帶來了與速食品牌Subway的聯名系列，熟悉的潛艇堡包裝配色躍上鞋款與服裝，意外的相當清新可愛！

以販售潛艇堡三明治為主的Subway在南韓當地是很普遍的速食店，也經常出現在韓劇之中，最經典的招牌配色就是草綠色Ｘ橘黃色，FILA便以此元素融入本次「Taste Good.Feel Good.」的聯名主題系列，為FILA LOGO重新上色，一口氣推出鞋款、服飾、包款等多樣單品，同時加入許多可愛巧思。

FILA X Subway以「Taste Good.Feel Good.」為聯名主題，一口氣推出多款T恤，在黑、白、綠、黃四色基本款T恤上印上了許多有關Subway意象的可愛圖案，正面與背面都充滿巧思，簡約設計感不會過於難駕馭，男生、女生都適合，可潮也可甜。

鞋款的部分則利用了FILA經典的Zagato老爹鞋與帆布鞋為基底，在米白的底色上加入了Subway的綠與黃，還可在鞋帶、鞋跟、標籤上發現許多可愛的驚喜之處，甚至還推出了拖鞋款式，3Ｄ的視覺印刷設計超酷，清新的搭配也頗有春夏氣息。

此外，風靡潮流界的牛皮紙袋包，像是先前IKEA和Off-White聯名系列以及川久保玲CDG都有推出過類似款式，這次FILA也與Subway聯手推出兩款實用的牛皮紙袋造型包款，看起來舊舊皺皺的牛皮紙外包了一層防水PVC材質，讓包款變得更耐用、也更潮了。目前此系列僅於南韓限定販售，鞋款的部分在官網上已顯示銷售一空，可見大家對此次新鮮的聯名企劃非常買單，喜歡的朋友們只能再等等，也許之後有機會登陸台灣。

在 Instagram 查看這則貼文 FILA KOREA 휠라 코리아（@fila_korea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 7 日 下午 7:06 張貼

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