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NB絕美鞋皇登場！「RC_1」全新灰藍大理石配色　穿了捨不得脫

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編輯／Duke

New Balance（NB）為了區分美製與英製鞋款，特地創立Tokyo Design Studio主導設計，核心價值為注重經典細節、科技運用以及融合日式美學，2018年的全新系列RC_1便屬於此一範疇。最近RC_1迎來全面進化，名為「RC_1300」的鞋款正式曝光， 使用的藍色大理石色調，更讓人眼睛為之一亮，NB粉準備好要搶購了嗎？

▲NB RC1300。（圖／翻攝自House of Heat官網、Nike官網）

▲Tokyo Design Studio團隊打造擁有藍色大理石色調的RC_1300。（圖／翻攝自House of Heat官網）

以1985年的「鞋皇」1300JP為雛形打造的RC_1300鞋款，為Tokyo Design Studio團隊的最新力作，在保留經典血液的同時，還加入ENCAP REVEAL中底，並以Reveal Concept科技，讓原本內藏的ABZORB鞋底露出，以增加鞋款緩震性能。

▲NB RC1300。（圖／翻攝自House of Heat官網、Nike官網）

▲保留經典血液，並加入全新科技為Tokyo Design Studio的核心價值。（圖／翻攝自House of Heat官網）

主體設計上，Tokyo Design Studio將藍灰色注入麂皮面料中，使整雙鞋擁有大理石般的既視感。網眼布則是保留灰色向OG致敬，而鞋後跟的支撐塑料也以奶油色點綴，讓配色更加諧調，以展現優雅、柔美的日式美學。

▲NB RC1300。（圖／翻攝自House of Heat官網、Nike官網）

▲NB RC1300。（圖／翻攝自House of Heat官網、Nike官網）

▲使用藍色大理石、奶油色、灰色展現優雅的日式美學。（圖／翻攝自House of Heat官網）

由New Balance Tokyo Design Studio團隊設計的RC_1300，即將在5月23號正式登場，販售地點包括New Balanc專賣店以及指定零售商，定價為美金190元（約台幣5,700元）。

與此同時，採用灰色麂皮面料，搭配藍色紗線的Nike Daybreak SP，是品牌的全新作品。該鞋款捨棄過往使用的網眼布材質，以近年火紅的半透明紗線代替，既可以在穿搭上發揮創意，又能提升透氣性，真是一舉兩得。

▲NB RC1300。（圖／翻攝自House of Heat官網、Nike官網）

▲Nike Daybreak SP換上半透明材質，更顯時尚感。（圖／翻攝自Nike官網）

►經典不敗「3」系列歸來！New Balance 327春夏配色，即將洗版IG

►ØZI搶先穿上夯貨！StüssyＸNike「極致黑限定色」好生火　台灣僅4間店有發

關鍵字：

NewBalance, TokyoDesignStudio, 美製, 英製, RC_1, RC_1300, 藍色大理石, Nike, Daybreak
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