楊冪片場私服大秀白皙美腿！「真實腿型超狂」上樓險些走光

記者鮑璿安 ／台北報導

疫情趨緩，大陸女星楊冪也復工拍攝電視劇《斛珠夫人》，日前她以VETEMENTS紫色上衣搭配平底運動鞋空降片場，即便低調戴起口罩帽子，一雙美腿仍是無法忽視，豈料現場粉絲眾多，卻發生有人刻意將鏡頭從下往上偷拍，讓她險些曝光。

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▲楊冪以VETEMENTS紫色上衣搭配短褲露美腿，遭偷拍險些走光 。（圖／翻攝自IG）

楊冪工作滿檔，與陳偉霆合作的新劇《斛珠夫人》宣傳照釋出引發不少關注，近日她低調前往拍攝現場，只見楊冪放下一頭長髮，戴起漁夫帽和口罩幾乎遮住整張臉，卻還是被現場粉絲認出，她以VETEMENTS紫色上衣搭配短褲，營造下衣失蹤的效果，更披上了格紋襯衫展現率性氣息，私服造型仍是星味十足；最後不忘腳踩adidasSuperstar平底鞋收尾，盡代言人職責帶貨，順勢讓招牌美腿顯現。從粉絲流出的畫面中，楊冪一下車就開始跑向片場，一雙美腿未修圖讓人驚艷，不過這也引起了現場有人刻意「代拍」，將鏡頭從下往上偷拍楊冪腿根處，若非褲裝便早已走光，讓粉絲和楊冪工作室都氣炸，隨即發聲明表示：「保護演員隱私永遠是第一位」。

▲楊冪在片場私服依舊多變，光是上半臉側顏就秒殺底片 。（圖／CFP）

時間再往前推，楊冪在片場脫下帽子僅以口罩遮臉，不過光是側顏就秒殺底片，她穿著隨興迷彩外套搭配黑色牛仔褲，上寬下窄的搭配更是將比例拿捏得宜，私服造型相當多變，引發網友直呼：「楊冪造型百變」、「私服也無可挑剔」、「腿絕了。」