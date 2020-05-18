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梅雨季最強剋星！5雙高顏值「防水球鞋」　踩到水坑也不用怕

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編輯／Duke　圖／翻攝自NB官網、Converse、Ronnie Fieg、Nike、atmos官網

時序進入5月，代表梅雨季即將到來，而台灣又濕又熱的天氣，鞋櫃裡沒有一雙防水款根本不行，於是編輯便整理以下5款防水球鞋，不僅兼具顏值，還有良好的防水性能，多數甚至用上GORE-TEX材質，不知道怎麼挑，繼續看下去就對了！

1.Ambush X Converse Chuck 70

該鞋款取材自1950年代的橡膠軍靴，為了應對寒冷與多變的極端氣候，採用加厚與無縫設計，就算沒有用上GORE-TEX材質，一樣擁有極高的防水性。

▲防水鞋款。（圖／翻攝自NB官網、Converse、Ronnie Fieg、Nike、atmos官網）

▲防水鞋款。（圖／翻攝自NB官網、Converse、Ronnie Fieg、Nike、atmos官網）

2.New Balance MTX580 GORE-TEX

New Balance過去就曾針對580推出GORE-TEX鞋款，但這雙MTX580最大的不同之處，在於鞋帶上增加防水墊，讓防水性最差的鞋舌有更好的防護效果。如果嫌棄防水墊破壞整體外觀的話，還可以自行拆除喔！

▲防水鞋款。（圖／翻攝自NB官網、Converse、Ronnie Fieg、Nike、atmos官網）

▲防水鞋款。（圖／翻攝自NB官網、Converse、Ronnie Fieg、Nike、atmos官網）

3.Kith X Adidas Terrex Free Hiker

有著長期合作關係的Kith與Adidas，經過Kith主理人Ronnie Fieg的巧手後，打造出多雙Terrex系列鞋款。這雙Free Hiker為去年底的新作，主體採用GORE-TEX材質搭配Boost中底，再以多色縫線與後支撐塑料點綴製成。

▲防水鞋款。（圖／翻攝自NB官網、Converse、Ronnie Fieg、Nike、atmos官網）

▲防水鞋款。（圖／翻攝自NB官網、Converse、Ronnie Fieg、Nike、atmos官網）

4.Asics Gel-Venture 6 GTX 「Atmos Sand」

由日本知名鞋店atmos 攜手Asics推出的Gel-Venture 6，採用GORE-TEX材質來應對各式各樣的氣候，配色靈感則是受到山路風景啟發，是一雙復古與機能兼具的慢跑鞋。

▲防水鞋款。（圖／翻攝自NB官網、Converse、Ronnie Fieg、Nike、atmos官網）

▲防水鞋款。（圖／翻攝自NB官網、Converse、Ronnie Fieg、Nike、atmos官網）

5.Nike React GORE-TEX「Triple Black」

Nike近年頻繁與GORE-TEX合作，無論是Air Force 1或是今年初發行的Air Terra Antarktik都相當受歡迎，因此Nike推出React GORE-TEX試圖延續熱潮，同時還注入鞋頭最愛的「黑魂」配色，讓人不掏錢出來買都不行！

▲防水鞋款。（圖／翻攝自NB官網、Converse、Ronnie Fieg、Nike、atmos官網）

▲防水鞋款。（圖／翻攝自NB官網、Converse、Ronnie Fieg、Nike、atmos官網）

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關鍵字：

台灣, 梅雨季, 防水球鞋, GORE-TEX, Ambush, Converse, Chuck70, NewBalance, Kith, Adidas, Asics, Nike, React
fashion.net

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