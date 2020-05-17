5個令人心煩的IG互動藏人際學問　被設摯友、退追蹤該如何回應？

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@thedairy、Pinterest

隨時滑滑IG，用IG與朋友們交流已是每日必做事項，不過因為每個人對於IG各種功能的使用習慣都不盡相同，讓人常因為一些IG上的小事而獨自東想西想，其實有時候在社群平台上互動，也藏著許多人際關係上的學問：

＃對方遲遲不接受追蹤請求

生活中可能會在各種場合上認識新朋友，有些人是公開帳號，歡迎各方朋友來互相關注，有些人則將帳號設為私人，僅願意將生活分享給通過篩選的好友，即使碰面時相談甚歡，但或許對方認為往後再有交集的機會不多，便不一定會接納不夠熟識的朋友。如果對方真的不給追蹤那也不必強求，當以後真的有機會變成更好的朋友，再來追蹤也不遲。

＃被設成摯友也不要想太多

現在IG的功能越來越強大，可以另外設定「摯友」清單，讓發出的動態只有自己挑選的摯友才看得到，但相信許多人都有被「不是很熟」的朋友設為摯友過，心裡就會有各種小劇場：「我跟他很熟嗎？」、「原來他把我看得很重嗎？」但其實有些人不過是因為追蹤者裡太多陌生人，才將「認識的」設為摯友名單。所以通常被設為摯友也不用太開心，畢竟如果真的是「摯友」，自己怎麼會不知道呢？

＃追蹤對方，對方卻沒有回追

撇除網紅之外，生活中偶然認識的點頭之交，你或許會覺得那不妨來「互粉」一下，前去追蹤了對方，卻遲遲等不到回追，那對方可能只是不介意與你分享生活，但是對於你的生活卻興趣缺缺，只是把你當做社交場合上聊得來的好人。

＃被退追蹤

有網友們討論IG在某一陣子出現了嚴重的BUG，會自動隨機刪除追蹤名單，但有時你也不必想太多，大概就是真的被退追蹤了。而這時心裡想的絕對是：「那我也要退他追蹤嗎？如果被發現是不是顯得很小氣。」如果是熟識的人當然要打電話去理論一番，如果是不熟的人，說真的你也不差他一個粉絲數，不用糾結，也把對方退了心裡還比較舒坦。

＃不是粉絲卻跑來看限實動態

幾乎每個人在發完限實動態後，還會不時去看看有誰已經看過吧？但有時可能會遇到，明明沒有追蹤你的人，卻特地跑來看你的限時動態，一、兩則還好，如果是長期以來每一則都來報到，那可能就是想默默觀察你，期待你哪天會發現，不妨展開調查看看究竟是何人、有何居心。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App