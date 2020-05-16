破萬元「氣炸鍋組」殺到2890元！網揭3大優點　減油80%還能變廚神

▲氣炸鍋超便利，想吃什麼在家自己做。（圖／Unsplash、Her，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

「用過了就回不去」、「吃薯條時比較沒有罪惡感」，以上都是入手氣炸鍋友人的肺腑之言，不需要油就能做出炸物口感，吃進口中更健康，針對很少開伙的小家庭來說，有一台氣炸鍋完全神助攻，從煎魚到蛋糕通通都可以做！購物平台「Her和她」熱銷的鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組（含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,890元，Her會員輸入折扣碼還能再享優惠價，划算到沒得比。

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氣炸鍋是近來討論度最高的熱門料理方式，標榜不需要加油，就能製作炸物，因而廣受歡迎。擁有和油炸一樣的口感，但總熱量卻能少了7-8成，讓瘦身人士趨之若鶩。

▲酥脆薯條不求人，氣炸含油量少，吃起來相對健康。

氣炸鍋原理其實是透過加熱空氣至150度以上，產生的熱氣流能幫助食材快速受熱，水分蒸發進而產生炸過般的酥脆口感，這種高溫、高壓的料理方式，大致上來說和烤箱很類似。

1.享受料理成就感

不需要退冰，更不需要預熱鍋具，把食材通通丟進去，調定溫度與時間後，可口料理就大功告成。料理新手也不須擔心，只需要變換多種食材，各式料理都能快速上桌。

2.不用站在爐前顧

一般料理方式舉凡水煮、快炒或是油炸，都需要看顧火侯，一不小心就容易失敗，而更需要站在鍋前等待，氣炸鍋則是非常省事，一鍋到底非常方便。

▲蛋糕也能輕鬆做。

3.蛋糕輕鬆出爐

除了製作一般料理，就連蛋糕也能輕鬆上菜，像是現在很夯的巴斯克乳酪蛋糕和磅蛋糕等等，出爐後的蛋糕外觀雖沒有烤箱般講究，但卻一樣美味。

營養師也提醒，氣炸鍋使用雖然方便，但也不要每一道菜都氣炸，但也可搭配煮、燉料理，青菜也建議川燙或是快炒，這樣飲食方式更健康。

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