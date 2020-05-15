日本女子爆買的「奶油唇膏」！金黃的銀杏色擦起來有夠時髦

記者李薇／台北報導 圖／___musashi.___、neeeeetan、_tulip08、moco0__、cafe_in_me、whyte_shiori、fujiko0207 IG

奶油的濃郁奶香總讓人難以忘懷，最近日本就掀起一波黃色唇膏的風潮，淡淡的奶油色加上雙唇原有的紅潤感，看起來就像是奶油在雙唇融化一樣，不用靠近聞彷彿都可以想像到那濃郁的香味，而且很顯個人特色以及帥氣。

1.celvoke玩色訂製唇膏#23，售價1150

最紅的奶油唇膏莫過於這支單品，剛推出就立刻受到所有櫻花妹的寵愛，立刻洗版一波，超多人都在搶著入手，而唇膏本身真的像是玉米濃湯的奶油色澤，擦起來非常有個性，也很可愛，跟一般粉紅色的唇膏是完全不同的質感。

奶油唇膏之所以如此迷人，除了因為色澤非常時髦，更重要的是質地也非常保濕水潤，塗抹在雙唇之後就會立刻化開，滑順之餘，卻不會讓人感受到油膩感，很適合夏天使用，透亮中又帶有飽和的色澤，適合喜歡自然妝感的女孩使用。

2.SUQQU 晶采艷澤唇膏 #12，售價1200元

這支也是非常厲害的奶油色調，多帶一點點橘色的質感，塗抹在雙唇上可以更顯得氣色紅潤，非常適合初次嘗試黃色唇膏的女孩入手，因為黃感稍微降低一點點，駕馭起來也更加得心應手，相信化妝包裡面還沒有黃色唇彩的女孩，應該已經躍躍欲試！

在質地上，這支的顏色更顯透亮，水潤又滑順的質地，帶有相當程度的滋潤效果，不管是什麼樣的乾唇女孩都可以輕鬆擁有，起死皮、斑駁感通通OUT！隨便抹都可以立刻擁有大師級的唇妝效果，整個街頭都是妳的時尚伸展台。