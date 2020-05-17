學Lisa、Jennie染出春夏最火紅的「焙茶奶霜」髮色！

記者李薇／台北報導

今年春夏來杯奶霜髮色，讓自己煥然一新吧！不在講求過度的油亮色調，萊雅沙龍專業提出，今年春夏的髮色趨勢就像是讓頭髮沾滿了細緻的奶霜一樣，溫柔、霧面，又帶有一點點繽紛的質感，但不是很飽和、很有份量感的色調，類似雲霧般的虛無縹緲，輕盈蓬鬆才是關鍵。

波本奶霜色

▲宣美的威士忌奶霜非常適合亞洲女孩。（圖／miyayeah IG、rimi_channel IG）

每個人應該都聽過波本威士忌，帶有大地感的色澤，就像是一杯奶霜咖啡的顏色，棕色調卻又不會無聊，非常適合健康感的肌膚挑染，展現出髮絲流動的線條以及都會感。

焙茶奶霜色

▲Lisa、Jennie帶有一點亞麻綠的感覺也很個性。（圖／lalalalisa_m IG、jennierubyjane IG）

烘焙過後的綠茶加入香醇可口的牛奶，就像是抹茶奶綠那樣的質感，卻不是很明亮的綠色，帶有一點深沉的碳焙風格，適合肌膚白皙的女孩，或是喜歡挑戰個性風，這款髮色就是這樣率性俐落。

杏桃奶霜色

▲太妍的杏桃奶霜色也非常美。（圖／taeyeon_ss IG）

杏桃果泥混合了滿滿的鮮奶油，顏色是那樣的夏天帶有輕甜的感覺，可以襯出亞洲女孩白皙雪亮的肌膚，讓整個人不化妝也有好氣色，帶有橘色的棕調也可以展現出女生專有的柔美溫和。

薰衣草奶霜色

▲排除蠟黃感的薰衣草奶霜。（圖／heizlemakeup IG、ponysmakeup IG）

來一杯薰衣草奶茶吧！這種髮色看起來非常耀眼，但實則靜謐柔和，染上它立刻就可以變成九天上的仙女，展現出飄飄然的仙氣，相當輕盈、蓬鬆，讓人瞬間膚色蠟黃都瞬間消失的色調。

晴空奶霜色

▲韓藝瑟也染上了霧灰藍。（圖／han_ye_seul_ IG、heizlemakeup IG）

藍色調的髮色在近年也是時尚趨勢之一，帶有冷色調的灰藍色，非常適合有個性的女孩挑染，不是過度飽和、亮麗的色澤，即使是上班族也可以輕鬆擁有，搭配手刷感的挑染更顯髮絲層次。