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染淺髮色一下就褪成台客金？5個居家護髮細節，美色更持久！

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、jennierubyjane、roses_are_rosie、ponysmakeup IG

夏天到了很多人都想換個繽紛的髮色，尤其是最近很流行的薰衣草紫、奶霜粉紅更是需要漂髮才能做到，但很多人都有個困擾，就是染完之後該如何洗護，才能讓髮色更加持久又亮麗，萊雅沙龍專業教育講師Ryan就指出5大細節，一定要特別注意。

▲萊雅專業,髮色,染髮,頭髮,巴黎卡詩,HAIR RITUEL by sisley,荷那法蕊,Aesop,three。（圖／品牌提供）

1.護色洗髮是基本

有漂過頭髮的女孩建議一定要使用護色的洗髮精，才能讓髮色維持在最佳的狀態，不會一下子就變得像是稻草一樣，乾燥枯黃，使用專業的護色洗髮精，才能夠降低褪色的速度。

2.避免熱傷害

像是電棒、吹風機等熱吹整工具，建議在使用之前先抹上抗熱的髮品，幫助保護毛麟片，另外，最重要的就是熱水洗髮，會加速顏色的淡化，建議使用涼水或是溫水來洗頭。

▲萊雅專業,髮色,染髮,頭髮,巴黎卡詩,HAIR RITUEL by sisley,荷那法蕊,Aesop,three。（圖／品牌提供）

3.頭髮要立刻吹乾

很多人洗完頭髮都會有一個習慣，就是放著等它乾燥一點再吹頭髮，但這樣很容易讓毛麟片一直打開著，同時就會讓色料無法抓緊在頭髮上，也會影響顏色的附著度。

4.小心太陽、紫外線

熱傷害不僅僅只是熱工具的吹整，像是太陽的曝曬以及紫外線的照射也是關鍵因素，建議在前一天晚上洗完頭之後，就可以先用抗熱的產品養護，隔天出門就可以避免炎熱陽光照射的問題，維持髮色的亮麗。

5.減少洗頭次數

其實最根本的解決方式，降低洗頭的次數也是幫助髮絲持色的關鍵，若是頭髮不容易出油，大約1-3天洗一次就可以，但如果很容易出油的頭皮，必須得天天洗頭的話，也建議挑選清潔力較低的洗護產品，持續使用護色髮品來保養。

▲萊雅專業,髮色,染髮,頭髮,巴黎卡詩,HAIR RITUEL by sisley,荷那法蕊,Aesop,three。（圖／品牌提供）

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