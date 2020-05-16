「乾洗髮」不等於洗頭！皮膚科名醫：使用錯誤小心會掉髮

▲許多女生愛用的乾洗髮並不能像洗頭一樣真正清潔頭皮與髮絲。（圖／翻攝IG@seul__p、@batistekorea）

記者張毓容／台北報導

近年來市面上有很多主打能快速去除頭皮髮絲油光和油臭味的乾洗髮、乾洗髮噴霧等產品，方便快速的使用方式受到不少女性喜愛，但知名皮膚科醫師邱品齊就表示，其實所謂的「乾洗髮」並沒有辦法真正清潔頭髮或頭皮，使用錯誤或過度使用可能會導致頭皮發炎、頭皮屑，甚至掉髮等狀況，建議使用前先了解「乾洗髮」的正確用法，且也不要太常使用。

▲乾洗髮只能暫時改善髮絲油膩、增加蓬鬆感。（圖／翻攝IG@livingproofinc）



邱醫師綜合分析了幾款市面上乾洗髮，從主要成份配方上來看，乾洗髮最主要的設計，只是從視覺和觸覺上暫時改善髮絲油膩感，利用酒精與吸油粉體的搭配，吸附原本頭髮上的油污，以減少油膩、提升頭髮的滑順感和蓬鬆感；再藉由香料和清涼劑來掩蓋異味、減少頭皮搔癢感。但實際上，使用乾洗髮後，頭髮頭皮上的髒污都還在，跟真正的洗頭清潔是完全不同的。

而使用乾洗髮後，看似「清爽乾淨」的錯覺會讓某些人以為頭皮髮絲已經清潔好，進而忽略本應做的頭部清潔。另外，使用後沒多久，頭皮與髮絲就會再度油膩，原本的髒污還在，再加上乾洗髮噴灑上的各種物質堆疊，反而會加重頭皮負擔 。邱醫師也指出，如果過度使用，容易產生頭皮刺激發炎、毛囊炎、頭皮屑、甚至掉髮等可能，且乾洗髮中含有酒精與澱粉，長期接觸也會造成髮絲乾燥、失去光澤。

▲醫師提醒，乾洗髮偶爾救急使用就好，不要長期、頻繁使用。（圖／翻攝IG@livingproofinc）



邱醫師最後提醒，乾洗髮並不是洗髮產品，只能當作暫時改善頭皮髮絲油膩感的「救急」產品，且建議偶爾使用就好，最好不要長期或頻繁使用，以免影響頭皮健康。

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