fb ig video ETtoday search mobile

「乾洗髮」不等於洗頭！皮膚科名醫：使用錯誤小心會掉髮

>

▲乾洗髮使用錯誤小心會掉髮。（圖／翻攝IG）

▲許多女生愛用的乾洗髮並不能像洗頭一樣真正清潔頭皮與髮絲。（圖／翻攝IG@seul__p、@batistekorea）

記者張毓容／台北報導

近年來市面上有很多主打能快速去除頭皮髮絲油光和油臭味的乾洗髮、乾洗髮噴霧等產品，方便快速的使用方式受到不少女性喜愛，但知名皮膚科醫師邱品齊就表示，其實所謂的「乾洗髮」並沒有辦法真正清潔頭髮或頭皮，使用錯誤或過度使用可能會導致頭皮發炎、頭皮屑，甚至掉髮等狀況，建議使用前先了解「乾洗髮」的正確用法，且也不要太常使用。

▲乾洗髮使用錯誤小心會掉髮。（圖／翻攝IG）

▲乾洗髮只能暫時改善髮絲油膩、增加蓬鬆感。（圖／翻攝IG@livingproofinc）

邱醫師綜合分析了幾款市面上乾洗髮，從主要成份配方上來看，乾洗髮最主要的設計，只是從視覺和觸覺上暫時改善髮絲油膩感，利用酒精與吸油粉體的搭配，吸附原本頭髮上的油污，以減少油膩、提升頭髮的滑順感和蓬鬆感；再藉由香料和清涼劑來掩蓋異味、減少頭皮搔癢感。但實際上，使用乾洗髮後，頭髮頭皮上的髒污都還在，跟真正的洗頭清潔是完全不同的。

而使用乾洗髮後，看似「清爽乾淨」的錯覺會讓某些人以為頭皮髮絲已經清潔好，進而忽略本應做的頭部清潔。另外，使用後沒多久，頭皮與髮絲就會再度油膩，原本的髒污還在，再加上乾洗髮噴灑上的各種物質堆疊，反而會加重頭皮負擔 。邱醫師也指出，如果過度使用，容易產生頭皮刺激發炎、毛囊炎、頭皮屑、甚至掉髮等可能，且乾洗髮中含有酒精與澱粉，長期接觸也會造成髮絲乾燥、失去光澤。

▲乾洗髮使用錯誤小心會掉髮。（圖／翻攝IG）

▲醫師提醒，乾洗髮偶爾救急使用就好，不要長期、頻繁使用。（圖／翻攝IG@livingproofinc）

邱醫師最後提醒，乾洗髮並不是洗髮產品，只能當作暫時改善頭皮髮絲油膩感的「救急」產品，且建議偶爾使用就好，最好不要長期或頻繁使用，以免影響頭皮健康。

►Jessica 分享維持蓬鬆秀髮5秘訣　擺脫扁塌、油膩女孩們快筆記！

►3種乾洗髮隱藏版使用密技！搭配吹風機更蓬鬆、冬天還能防靜電

►每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆

fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心！薰衣草紫羽毛展翅飛太夢幻

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心！薰衣草紫羽毛展翅飛太夢幻

破萬元「氣炸鍋組」殺到2890元！網揭3大優點　減油80%還能變廚神

破萬元「氣炸鍋組」殺到2890元！網揭3大優點　減油80%還能變廚神

超會撩妹勾男的3大星座！天秤招數多、Top 1根本戀愛高手 現在入手不算晚！6款型男必備「單肩小包」　顏值高又實用 來體驗零粉感「不沾衣領」！蘭蔻首推「超美潮T」只送不賣 松本清第12家門市落腳微風北車　獨賣「瘦身趾套」掀話題 日本女子爆買的「奶油唇膏」！金黃的銀杏色擦起來有夠時髦 香奈兒、LV湧現排隊人潮！「傳漲幅高達17%」台灣官方回應了 Dappei／打破你的「顏值迷思」　在江湖走跳一定要知道的4個穿搭觀念

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面