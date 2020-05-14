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悶壞爆買！法國解禁LV、ZARA門還沒開就一堆人　GAP也宣布好消息

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記者王則絲／外電報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情在歐美地區開始有了明顯趨緩，部分國家逐步解禁，時尚精品零售業、潮流服裝產業也陸續重啟營業。法國於本週一（11日）開始人上街不再需要出行證明，因此各城市LV、香奈兒、ZARA等門店都出現了排隊熱潮。而先前傳出現金不足而停付部分店面資金的GAP，也從谷底爬起，宣布將在5月底前重啟美國800間店舖。

▲法國解禁排隊人潮、GAP北美重啟800門市 。（圖／路透、IG）

▲解禁後各地開始出現排隊人潮。（圖／路透）

法國解禁後，民眾出門不再需要「出行證明」，不過仍必須全程配戴口罩，否則將遭到高額罰鍰。解禁首日，許多精品業者如LV、香奈兒、DIOR、愛馬仕⋯⋯也陸續宣布重啟營業，各地門店湧現人潮，尤其是巴黎香榭麗舍大道。快時尚產業同樣不遑多讓，ZARA在早晨尚未開門之前，門口便已聚集等著展開「報復性消費」的人們，雖然人潮眾多，但大家仍有維持適當距離。

▲法國解禁排隊人潮、GAP北美重啟800門市 。（圖／路透、IG）

▲一大早還沒開門，大家便已在ZARA門口聚集等待。（圖／路透）

美國快時尚品牌GAP於四月下旬時爆出手頭現金嚴重不足，且已停止支付北美埔店舖的租金，也警告未來可能將不再重啟，甚至不惜讓八萬名員工放無薪假，所面臨的困境讓愛好品牌民眾憂心。

▲法國解禁排隊人潮、GAP北美重啟800門市 。（圖／路透、IG）

▲GAP將於五月底重啟北美800家門市。（圖／翻攝自IG@gap）

不過GAP近日宣布將在五月底前重新開啟北美800家門店，首先從德克薩斯州開始，此數量約為原先三分之一的數量，雖然品牌的線上商店一直有在營運，但是實體門店的收入依然至關重要，相信重啟門店後能讓品牌順利回復經濟，並為團隊提供穩定工作。

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關鍵字：

解禁, 排隊, 報復性消費, 法國, LV, ZARA, GAP, 重啟營業
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