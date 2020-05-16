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生活混亂卻能活得更快樂　5種跡象顯示你是「天然呆女孩」

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▲new girl,fox。（圖／翻攝newgirlonfox IG）

▲天然呆女孩愈來愈討人喜歡。（圖／翻攝newgirlonfox IG，以下同

編輯／借借

這世界上有千百種女性，雖然無法將他們一一分類，但有一群「天然呆」女孩正在被定義，拋開舉止優雅細膩、氣質孤高的傳統美，天然呆女孩雖然笨拙、舉止不是太優雅，但面對混亂與現實的生活，總是能以自身的樂觀跟幽默感來化解一切，妳也有以下5種天然呆舉止嗎？說不定妳活得比多數人更快樂呢！

天生喜感
你天生有平易近人的特質，因為不會考慮太多的緣故，讓你能夠無懸念的跟每個人都自然交談，而且真摯地說出自己真實的想法，所以其實很有心機的人，反而拿你沒辦法，漸漸的你也會成為團體中炒熱氣氛的焦點人物。

▲new girl,fox。（圖／翻攝newgirlonfox IG）

手腳比較不協調
在成長過程中，跌倒或碰撞是常有的事，而且還會殃及周邊的事物，手機螢幕常常破裂，不小心把眼鏡留在咖啡廳，電腦缺一角好險還能用，參加舞會跳舞時絕對不是最靈巧的一個，甚至在上有氧舞蹈課永遠跟不上旁邊人的速度，但妳總是能以幽默的態度面對，讓旁人覺得妳很可愛。

▲new girl,fox。（圖／翻攝newgirlonfox IG）

脾氣很好
天然呆的女生當然不是默默被欺負的角色，但因為常常沒有想太多，面對有時的挖苦跟開玩笑，你會覺得沒有這麼嚴重，常會出現輕輕一筆帶過的狀況，很多時候妳根本不當一回事。

▲new girl,fox。（圖／翻攝newgirlonfox IG）

努力工作
在事業上總是傻傻的，上司交代什麼就埋頭的做，雖然給人欠缺企圖心的感覺，但卻很有責任感，即使加班也要完成被交代的任務，而且通常不太會有怨言，每日有小小的成就感，便會覺得自己很棒！

▲new girl,fox。（圖／翻攝newgirlonfox IG）

女性朋友多於男性
比起自主獨立的女生，天然呆的性格更容易激發其他女性的「母性」，很多人都想要把你當成小妹妹來「照顧」，尤其是些強勢性格、或是正義感強的大姐姐，所以女性友人要比男性來得多。

▲new girl,fox。（圖／翻攝newgirlonfox IG）

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學, 天然呆
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