2020夏季美甲關鍵字：極光鏡面、糖果跳色、極簡法式

▲繽紛跳色的甲彩，正式宣告夏季的到來。（圖／OPI提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

準備好迎接夏日了嗎？專業沙龍美甲品牌OPI，幫你提前畫重點，盤點夏季必收三大美甲流行，讓妳秒速掌握流行大勢，隨時站在潮流的最前端。

#極光美甲

以閃耀鏡面指彩粉變化而成的極光美甲，在今年夏季大流行。除了基礎的單色外，也推薦能以裸色、粉色、白色等作為底色，將極光點綴於指尖前方打造漸層感，更可與幾何線條作跳色搭配，創造出個性十足的美甲造型。

#極簡法式

選擇透明或裸粉系的底色，指尖前方搭配純白的線條，即是最經典雋永的法式指彩造型。今夏再度回歸的法式美甲和以往不同，保留淡裸色基底，但在花樣上跳脫以往的框架，以極細的弧線、不規則線條為主流所變化出的極簡法式，讓指尖瞬間躍升為全身上下最優雅的配件。

#糖果跳色

以紫色、黃色、綠色、橘色、藍色等亮彩色系為主要元素，相互混搭於不同指尖所創造出的童趣感跳色美甲，不僅亮眼、顯白，充滿繽紛活潑的氛圍之外，更是讓指尖瞬間綻放夏日風貌。如果想要更具個人風格，不妨可以嘗試搭配復古圓點或是搭配簡單的手繪圖樣。

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