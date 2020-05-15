fb ig video ETtoday search mobile

1.3萬元住宿券殺到5200元！到高雄花季飯店泡百年冷泉　放空享受寧靜

>

▲高雄花季度假飯店住宿券低於3.8折 。（圖／翻攝飯店官網）

▲高雄花季度假飯店住宿券低於3.8折 。（圖／翻攝飯店官網）

▲如果想來場悠哉放空療癒之旅，高雄花季度假飯店是絕佳好選擇。

編輯／Amanda　圖／翻攝官網

肺炎疫情雖看似趨緩，但出國旅遊依舊無望，不想一直宅在家，快利用週末來個輕鬆的國內小旅行，尤其是去些悠閒度假區，遠離人潮擁擠更能好好放鬆平日緊繃的身心靈，像是擁有百年「美人湯」湧泉的高雄頂級飯店「花季度假飯店」就是許多人心中的私房名單。購物平台「Her和她」近日更推出「花季度假飯店」雙人住宿券，原價13,800元，特價5,200元，低於3.8折的超低優惠一定要先搶起來再說。

▲高雄花季度假飯店住宿券低於3.8折 。（圖／翻攝飯店官網）

▲高雄花季度假飯店 平日巧月套房雙人住宿券（電子票券），原價13,800元，特價5,200元。點我購買。

位於高雄月世界附近的花季度假飯店，地理位置極好，離城市不遠、交通便利，但擁有佔地廣闊的自然景觀，加上珍貴碳酸湧泉和充滿禪意的庭院設計，就像隱藏在都市裡的秘境莊園，讓人能沈浸在遠離塵囂的慢活寧靜氛圍中。

▲高雄花季度假飯店住宿券低於3.8折 。（圖／翻攝飯店官網）

▲高雄花季度假飯店住宿券低於3.8折 。（圖／翻攝飯店官網）

▲花季度假飯店內的天然冷泉擁有百年歷史，是南台灣唯一的中性碳酸湧泉。

其中最特別就是早在日治時代就被開發的崗山頭天然冷泉，是南臺灣唯一一處PH值7的中性碳酸湧泉，蘊含豐富的微量礦物元素，能滋潤肌膚、促進代謝、消除疲勞，對養顏美容、肌肉痠痛都有很大幫助，可說是最天然的水療SPA，媲美日本的出雲風呂裸湯，有「美人湯」、「美肌之湯」的稱號。

除了天然冷泉，花季度假飯店也運用蒸汽加熱，在不破壞泉質的狀況下，讓冷泉上升至50度左右變成溫泉，大眾池也提供高溫/中溫/常溫及15度的冷泉池等多種溫度選擇。

▲高雄花季度假飯店住宿券低於3.8折 。（圖／翻攝飯店官網）

▲高雄花季度假飯店住宿券低於3.8折 。（圖／翻攝飯店官網）

▲高雄花季度假飯店住宿券低於3.8折 。（圖／翻攝飯店官網）

▲總園區佔地七千多坪，以東方庭園設計帶出禪意、慢活的放鬆氛圍。

此外，四面環山的花季度假飯店總園區佔地約七千坪，以東方禪意的設計風格，取材於地域之自然景觀，將建築融入山林、翠綠竹林，並植入珍貴樟樹，打造飛瀑禪石意象，踏進園區就像進入一座超大型的森林秘境，徜徉在被貝芬多精包圍的放鬆療癒之感。飯店園區內更遍佈許多藝術珍藏作品及裝置藝術，貼近大自然的同時，也能透過藝術品陶冶心靈，是非常適合只想耍懶放空、悠哉度假的好選擇。

▲高雄花季度假飯店住宿券低於3.8折 。（圖／翻攝飯店官網）

▲高雄花季度假飯店 平日巧月套房雙人住宿券（電子票券），原價13,800元，特價5,200元。點我購買。

關鍵字：

Her, Her和她高雄, 花季飯店, 度假飯店, 旅行, 旅行, 住宿券, 住宿, 住房, 泡湯, 冷泉, 美人湯, 溫泉, 飯店, 度假
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

韓素希火辣身材超犯規！美胸女星都做兩大運動　練出豐滿上圍

韓素希火辣身材超犯規！美胸女星都做兩大運動　練出豐滿上圍

12星座五月愛情運勢！天蠍容易遇到「最佳床伴」、射手從朋友變情人

12星座五月愛情運勢！天蠍容易遇到「最佳床伴」、射手從朋友變情人

香奈兒、LV湧現排隊人潮！「傳漲幅高達17%」台灣官方回應了

香奈兒、LV湧現排隊人潮！「傳漲幅高達17%」台灣官方回應了

香奈兒要漲價17%！「台灣官網價格神隱中...」 專家評析：這款4年漲82% 每天多睡10分鐘！懶人必備「縮時保養神品」一瓶搞定所有步驟 日本推特熱議「星巴克牛奶盒玻璃杯」直呼好想要！　台灣也有得買 萬年單身！3大星座「異性緣最差」 摩羯冷場王、第一名沒人反駁 cama café推周末買一送一優惠　星巴克5／15前第二杯免費快把握 1.5萬元住宿下殺3899元！台北老爺大酒店一泊二食輕旅行　中山商圈逛到爽 另一半「不想定下來」　用4件事讓自己過得更快樂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面