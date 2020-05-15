1.3萬元住宿券殺到5200元！到高雄花季飯店泡百年冷泉　放空享受寧靜

▲如果想來場悠哉放空療癒之旅，高雄花季度假飯店是絕佳好選擇。

編輯／Amanda 圖／翻攝官網

肺炎疫情雖看似趨緩，但出國旅遊依舊無望，不想一直宅在家，快利用週末來個輕鬆的國內小旅行，尤其是去些悠閒度假區，遠離人潮擁擠更能好好放鬆平日緊繃的身心靈，像是擁有百年「美人湯」湧泉的高雄頂級飯店「花季度假飯店」就是許多人心中的私房名單。購物平台「Her和她」近日更推出「花季度假飯店」雙人住宿券，原價13,800元，特價5,200元，低於3.8折的超低優惠一定要先搶起來再說。

▲高雄花季度假飯店 平日巧月套房雙人住宿券（電子票券），原價13,800元，特價5,200元。點我購買。

位於高雄月世界附近的花季度假飯店，地理位置極好，離城市不遠、交通便利，但擁有佔地廣闊的自然景觀，加上珍貴碳酸湧泉和充滿禪意的庭院設計，就像隱藏在都市裡的秘境莊園，讓人能沈浸在遠離塵囂的慢活寧靜氛圍中。

▲花季度假飯店內的天然冷泉擁有百年歷史，是南台灣唯一的中性碳酸湧泉。

其中最特別就是早在日治時代就被開發的崗山頭天然冷泉，是南臺灣唯一一處PH值7的中性碳酸湧泉，蘊含豐富的微量礦物元素，能滋潤肌膚、促進代謝、消除疲勞，對養顏美容、肌肉痠痛都有很大幫助，可說是最天然的水療SPA，媲美日本的出雲風呂裸湯，有「美人湯」、「美肌之湯」的稱號。

除了天然冷泉，花季度假飯店也運用蒸汽加熱，在不破壞泉質的狀況下，讓冷泉上升至50度左右變成溫泉，大眾池也提供高溫/中溫/常溫及15度的冷泉池等多種溫度選擇。

▲總園區佔地七千多坪，以東方庭園設計帶出禪意、慢活的放鬆氛圍。

此外，四面環山的花季度假飯店總園區佔地約七千坪，以東方禪意的設計風格，取材於地域之自然景觀，將建築融入山林、翠綠竹林，並植入珍貴樟樹，打造飛瀑禪石意象，踏進園區就像進入一座超大型的森林秘境，徜徉在被貝芬多精包圍的放鬆療癒之感。飯店園區內更遍佈許多藝術珍藏作品及裝置藝術，貼近大自然的同時，也能透過藝術品陶冶心靈，是非常適合只想耍懶放空、悠哉度假的好選擇。

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