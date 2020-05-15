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吳依霖親授「電捲棒3秘技」　手殘瑀熙也能捲出女神髮

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▲電捲棒運用得宜，可以隨心所欲變換各種造型。 

記者曾怡嘉 / 台北報導

電捲棒人人都有，但如何捲出漂亮捲度可是大學問，《玩美任務》本週邀來髮神吳依霖來拯救手殘女，Youtuber瑀熙表示自己買了多支電棒卻不知道如何使用，髮神教你3個秘技快速上手。

▲▼吳依霖親授「電捲棒3秘技」。（圖／玩美任務）

▲▼吳依霖親授「電捲棒3秘技」。（圖／玩美任務）

▲依據髮質屬性，溫度控制也有撇步。

1.恆溫陶瓷電捲棒不傷髮質

市面上的電棒款式很多，吳依霖建議大家可以選擇恆溫跟陶瓷面板的電棒捲比較不會傷髮質，若使用的電棒捲可以控制溫度，建議粗硬髮的人將電棒捲設定在180度，細軟髮則控制在200度。

▲▼吳依霖親授「電捲棒3秘技」。（圖／玩美任務）

▲捲度美不美就看這個步驟。

2.捲頭髮時候要「停一下」

許多女生都捲不出漂亮捲度，吳依霖表示許多人都忽略這個技巧，她提醒使用電棒捲時轉的時候要停一下讓受熱平均，捲度也會比較好看，剛捲完頭髮還沒冷卻時，千萬不要用手撥頭髮以免破壞捲度。

▲▼吳依霖親授「電捲棒3秘技」。（圖／玩美任務）

▲寬梳梳開後，女神捲髮立現。

3.梳開捲度最自然

捲完第一層後，可使用定型液噴外層並用尖尾梳將頭髮梳開，這樣外層的造型捲度可以維持更久，都捲完頭髮也冷卻後，建議大家使用寬梳將頭髮梳開，頭髮線條更自然。

▲▼吳依霖親授「電捲棒3秘技」。（圖／玩美任務）

▲頂部分線也有學問，頭頂蓬鬆讓捲髮更加分。

捲度完成後，還有一些細節需要注意，可以將定型液噴在尖尾梳的尾端，用小Z的分線法讓頭頂頂部變蓬鬆。

►►《玩美任務》每周四晚間8點在《ETtoday》「播吧」播出，點此看更多。

▲▼吳依霖親授「電捲棒3秘技」。（圖／玩美任務）

▲瑀熙捲的比較工整制式，就是一般女生捲的，老師捲的則是比較捲度比較自然。

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關鍵字：

吳依霖, 瑀熙, 電捲棒, 捲髮, 教學, 玩美任務
fashion.net

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