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最會寵壞另一半的星座Top 3　第一自願當工具人，餵食幫洗澡都OK

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▲最疼另一半、會寵壞人的星座Top 3。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

你是不是也很羨慕有些朋友的另一半對他們超好，上下班接送、各種節日驚喜，生活大小事都被照顧好，簡直把人寵上天。12星座中最疼另一半的就屬以下3個星座，把人寵成小公主、大老爺都不是問題，如果他們一定要好好把握！

▲最疼另一半、會寵壞人的星座Top 3。（圖／翻攝unsplash）

Top 3：天蠍座

佔有慾強、容易吃醋的天蠍座為了隔絕一切可能危機，不讓任何可能形成的桃花接近另一半，他們會把另一半捧在手掌心疼，幫你把所有大小事都想好、處理好，讓你從此不用帶腦、不用費力就能輕鬆過活，這樣的生活過得很舒爽沒錯，但一旦分開了，你就會發現自己被寵壞了。

▲最疼另一半、會寵壞人的星座Top 3。（圖／翻攝unsplash）

Top 2：獅子座

不分男女都霸氣十足的獅子座，談起戀愛來雖然霸道依舊，但他們對另一半也是真的很寵，是那種你想要什麼他就全都為你拿來、只要不違反他們意願，另一半做什麼都可以，總之就是往死裡寵，把另一半寵到「嬌生慣養」，最好寵出一身公主病、王子病，看誰能跟他們搶。

▲最疼另一半、會寵壞人的星座Top 3。（圖／翻攝unsplash）

Top 1：巨蟹座

說到疼寵另一半，誰能跟巨蟹座比！天生具有強烈母愛或父性本能的巨蟹座，對任何人都很親切、溫暖，尤其是面對自己鍾愛的人，他們更是會把體貼溫柔和喜歡照顧人的特性發揮到極限，心甘情願當另一半的各種工具人，什麼事都能為你做，要是你願意，他們甚至能餵你吃飯、幫你洗澡更衣，直接把另一半寵到變「茶來伸手，飯來張口」的廢人都不是難事。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 愛情, 戀愛, 情侶, 談戀愛, 另一半, 寵愛, 巨蟹, 獅子, 天蠍
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