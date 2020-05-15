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亮･珠寶／親愛的，CHAUMET把冠冕變求婚鑽戒了！　加碼花式車工鑽套牢另一半

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▲▼2020求婚鑽戒 。（圖／公關照）

▲CHAUMET將「為愛加冕」的概念延伸至求婚戒設計。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年受新冠肺炎影響，上半年婚宴受到巨大衝擊，不少新人將宴客的日期往後延，但對於準備要求婚的人，每一天都是獻上求婚單鑽戒的好日子，各品牌也如期發表年度新款吸引準新人，CHAUMET將冠冕微型化成為JOSÉPHINE AMOUR D’AIGRETT鑽戒，而De Beers與海瑞溫斯頓（Harry Winston）則在圓鑽之外，提供各種花式切割滿足時尚新娘。

▲▼2020求婚鑽戒 。（圖／公關照）▲▼2020求婚鑽戒 。（圖／公關照）

▲CHAUMET JOSÉPHINE AMOUR D‘AIGRETTE 戒指（左）鑲嵌1克拉明亮式切割鑽石約1,100,000元（價格依鑽等級而異），疊加上同系列婚戒猶如華麗冠冕。

CHAUMET貴客約瑟芬皇后與拿破崙之間的愛情，深深啟發品牌創作，「為愛加冕」的概念延伸至求婚戒，打造鉑金琉線交錯的JOSÉPHINE AMOUR D’AIGRETT單鑽戒，是市面上少見別具設計感的求婚戒，配上同系列的婚戒，好似將縮小版的華麗冠冕戴在指間。

▲▼2020求婚鑽戒 。（圖／公關照）▲▼2020求婚鑽戒 。（圖／公關照）

▲De Beers Aura鉑金橢圓形切割單鑽戒指主鑽1克拉起約565,000元起。（圖／De Beers提供，以下同）
 

除了戒環造型講究，主鑽亦是選購焦點，鑽石名家De Beers在經典圓鑽之外，提供豐富的花式切割鑽石供選擇，以密鑲鑽石圍繞主鑽、讓鑽石有放大視覺效果的Aura系列推出1或2克拉的橢圓形切割鑽石款式；而風格簡潔俐落的單鑽戒DB Classic系列，新增主鑽1克拉或1.50克拉橢圓形切割鑽石，以及主鑽1克拉或2克拉的正方形祖母綠式切割單鑽戒。

▲▼2020求婚鑽戒 。（圖／公關照）▲▼2020求婚鑽戒 。（圖／公關照）

▲De Beers DB Classic鉑金正方祖母綠式切割單鑽戒指主鑽1克拉起約464,000元起。
 

海瑞溫斯頓（Harry Winston）The One系列也擁有圓鑽與花式車供如橢圓形、枕形切工鑽石求婚戒，主石外緣以密釘鑲美鑽環繞，一同展現耀眼光芒，不同的車工鑽石各自展現獨特的時尚風格，可要先探詢女主角的心意、納入預算考量，再做出完美決定。

▲▼2020求婚鑽戒 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓The One 系列枕型切工鑽石婚戒，價格依鑽石等級不同而異。（圖／海瑞溫斯頓提供）
 

關鍵字：

CHAUMET, De Beers, Harry Winston, 海瑞溫斯頓, 求婚戒, 亮珠寶
fashion.net

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