韓素希、金喜愛戲外交鋒！「默契穿同牌服飾」風格卻差超多

記者鮑璿安／台北報導

韓劇《夫妻的世界》即將步入尾聲，除了正宮與小三過招讓觀眾愛罵又愛看，金喜愛與韓素希的「女人味穿搭」也引發關注，不僅劇中較勁，近日韓素希在雜誌拍攝中也換上金喜愛劇中愛牌 AllSaints，以蕾絲拼接洋裝展現火辣身材，讓觀眾完全無法出戲。

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▲金喜愛劇中霸氣優雅穿搭成亮點，穿著AllSaints Flyn襯衫洋裝亮相，NT$8,300 。（圖／品牌提供）

《夫妻的世界》將迎來最終大結局，話題性卻從未消停，金喜愛在劇中兼具霸氣與優雅的穿著更是一大亮點，日前她以AllSaints Flyn襯衫洋裝出演，上半身採用合身垂褶設計，後背繫帶使腰部線條更為明顯，整體比例瞬間修長不少，下擺的不規則裙襬增添溫柔氣息，金喜愛上身相當俐落有型。

其實金喜愛在劇中常運用翻領西裝外套或是襯衫等單品來襯托角色的成熟感，像是SANDRO純白西裝雖難駕馭，金喜愛則在領口點綴印花絲巾增添層次感，讓衣著更充滿想像力，再以質感的白色排扣點綴十分亮眼；或是以COIVANT絲質襯衫搭配高腰下裝，將腰線上移，且不忘把領口敞開露出纖細鎖骨，也是加分要件。

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反觀韓素希也不甘示弱，在戲外Grazia 雜誌拍攝中延續劇中性感穿著，穿著AllSaints Skylar天藍色印花蕾絲拼接洋裝展現嫵媚，裙裝採用手繪印花搭配精緻蕾絲及不對稱下擺設計，整體剪裁與身型服帖，韓素希以側躺在床上的POSE出鏡，僅僅露出半臉也秒殺底片，勾人眼神讓網友直呼：「很難出戲」、「呂多景來了」、「最美小三無誤。」

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▲韓素希穿著AllSaints天藍色印花蕾絲拼接洋裝拍攝雜誌，NT$14,600。（圖／品牌提供）