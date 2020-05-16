fb ig video ETtoday search mobile

韓素希、金喜愛戲外交鋒！「默契穿同牌服飾」風格卻差超多

>

記者鮑璿安／台北報導

韓劇《夫妻的世界》即將步入尾聲，除了正宮與小三過招讓觀眾愛罵又愛看，金喜愛與韓素希的「女人味穿搭」也引發關注，不僅劇中較勁，近日韓素希在雜誌拍攝中也換上金喜愛劇中愛牌 AllSaints，以蕾絲拼接洋裝展現火辣身材，讓觀眾完全無法出戲。

▲夫妻的世界 。（圖／品牌提供）

▲金喜愛劇中霸氣優雅穿搭成亮點，穿著AllSaints Flyn襯衫洋裝亮相，NT$8,300 。（圖／品牌提供）

《夫妻的世界》將迎來最終大結局，話題性卻從未消停，金喜愛在劇中兼具霸氣與優雅的穿著更是一大亮點，日前她以AllSaints Flyn襯衫洋裝出演，上半身採用合身垂褶設計，後背繫帶使腰部線條更為明顯，整體比例瞬間修長不少，下擺的不規則裙襬增添溫柔氣息，金喜愛上身相當俐落有型。

其實金喜愛在劇中常運用翻領西裝外套或是襯衫等單品來襯托角色的成熟感，像是SANDRO純白西裝雖難駕馭，金喜愛則在領口點綴印花絲巾增添層次感，讓衣著更充滿想像力，再以質感的白色排扣點綴十分亮眼；或是以COIVANT絲質襯衫搭配高腰下裝，將腰線上移，且不忘把領口敞開露出纖細鎖骨，也是加分要件。

反觀韓素希也不甘示弱，在戲外Grazia 雜誌拍攝中延續劇中性感穿著，穿著AllSaints Skylar天藍色印花蕾絲拼接洋裝展現嫵媚，裙裝採用手繪印花搭配精緻蕾絲及不對稱下擺設計，整體剪裁與身型服帖，韓素希以側躺在床上的POSE出鏡，僅僅露出半臉也秒殺底片，勾人眼神讓網友直呼：「很難出戲」、「呂多景來了」、「最美小三無誤。」

▲夫妻的世界 。（圖／品牌提供）

▲韓素希穿著AllSaints天藍色印花蕾絲拼接洋裝拍攝雜誌，NT$14,600。（圖／品牌提供）

關鍵字：

韓劇, 夫妻的世界, 金喜愛, 韓素希, AllSaints
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心！薰衣草紫羽毛展翅飛太夢幻

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心！薰衣草紫羽毛展翅飛太夢幻

超會撩妹勾男的3大星座！天秤招數多、Top 1根本戀愛高手

超會撩妹勾男的3大星座！天秤招數多、Top 1根本戀愛高手

破萬元「氣炸鍋組」殺到2890元！網揭3大優點　減油80%還能變廚神 現在入手不算晚！6款型男必備「單肩小包」　顏值高又實用 松本清第12家門市落腳微風北車　獨賣「瘦身趾套」掀話題 Dappei／打破你的「顏值迷思」　在江湖走跳一定要知道的4個穿搭觀念 來體驗零粉感「不沾衣領」！蘭蔻首推「超美潮T」只送不賣 香奈兒、LV湧現排隊人潮！「傳漲幅高達17%」台灣官方回應了 日本女子爆買的「奶油唇膏」！金黃的銀杏色擦起來有夠時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面