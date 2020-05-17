日本無印良品「蟋蟀仙貝」敢吃嗎？獵奇蟲蟲口味竟像蝦餅

編輯／Emily 圖／翻攝自muji.com/jp、jiminis.co.uk

日本無印良品的零食種類多樣，這次即將新推出一款「蟋蟀仙貝」！消息一出馬上在網路上引起熱議，居然選用昆蟲當作仙貝的原料，聽起來真有點毛毛的，會不會在裡面看到殘存的蟲蟲呢？但喜歡挑戰獵奇食物的人，一定非常想試試看吃起來是什麼滋味。

日本無印良品推出的「蟋蟀仙貝」是與德島大學合力研發的產品，主要原因是因為隨著人口持續增加，未來很可能會面臨糧食危機，因此才想將蟋蟀做為替代性的蛋白質來源。蟋蟀本身含的營養素比一般常吃的豬、雞、牛更高，飼養起來容易、有效率，對環境的負荷又比較小，是對地球友善的食品。

無印良品製作的「蟋蟀仙貝」使用在安全、衛生環境中飼養的黃斑黑蟋蟀，曬乾磨成粉後製成餅乾，沒有加太多調味料，保留了原始的蟋蟀味，雖然聽到成份會害怕、不敢吃，但又忍不住讓人感到好奇，它外型其實就像一般餅乾，據說吃起來跟蝦餅差不多。

由於蟋蟀含有與甲殼類相似的過敏原，對蝦、蟹過敏的人要小心留意。「蟋蟀仙貝」5月20日會先在網路上預售，未來才會在限定實體店販賣，好想嘗試看看呀！其實把昆蟲拿來製成食品並不是創舉，外國食品公司Jimini's就積極開發昆蟲原料製成的零食，他們的蛋白質能量棒就是用蟋蟀粉製成，有推出香蕉、巧克力、蘋果…等口味。

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