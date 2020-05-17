fb ig video ETtoday search mobile

日本無印良品「蟋蟀仙貝」敢吃嗎？獵奇蟲蟲口味竟像蝦餅

>

編輯／Emily　圖／翻攝自muji.com/jp、jiminis.co.uk

日本無印良品的零食種類多樣，這次即將新推出一款「蟋蟀仙貝」！消息一出馬上在網路上引起熱議，居然選用昆蟲當作仙貝的原料，聽起來真有點毛毛的，會不會在裡面看到殘存的蟲蟲呢？但喜歡挑戰獵奇食物的人，一定非常想試試看吃起來是什麼滋味。

▲日本無印蟋蟀仙貝。（圖／翻攝自muji.com/jp）

日本無印良品推出的「蟋蟀仙貝」是與德島大學合力研發的產品，主要原因是因為隨著人口持續增加，未來很可能會面臨糧食危機，因此才想將蟋蟀做為替代性的蛋白質來源。蟋蟀本身含的營養素比一般常吃的豬、雞、牛更高，飼養起來容易、有效率，對環境的負荷又比較小，是對地球友善的食品。

▲日本無印蟋蟀仙貝。（圖／翻攝自muji.com/jp）

▲日本無印蟋蟀仙貝。（圖／翻攝自muji.com/jp）

無印良品製作的「蟋蟀仙貝」使用在安全、衛生環境中飼養的黃斑黑蟋蟀，曬乾磨成粉後製成餅乾，沒有加太多調味料，保留了原始的蟋蟀味，雖然聽到成份會害怕、不敢吃，但又忍不住讓人感到好奇，它外型其實就像一般餅乾，據說吃起來跟蝦餅差不多。

▲日本無印蟋蟀仙貝。（圖／翻攝自muji.com/jp）

▲日本無印蟋蟀仙貝。（圖／翻攝自muji.com/jp）

由於蟋蟀含有與甲殼類相似的過敏原，對蝦、蟹過敏的人要小心留意。「蟋蟀仙貝」5月20日會先在網路上預售，未來才會在限定實體店販賣，好想嘗試看看呀！其實把昆蟲拿來製成食品並不是創舉，外國食品公司Jimini's就積極開發昆蟲原料製成的零食，他們的蛋白質能量棒就是用蟋蟀粉製成，有推出香蕉、巧克力、蘋果…等口味。

▲日本無印蟋蟀仙貝。（圖／翻攝自muji.com/jp）

►10款IKEA、無印良品「百元有找」生活小物　掛勾、桌燈讓空間有品味

►日本IKEA泡麵必囤！低熱量不到200大卡　外包裝還超文青

關鍵字：

日本, 無印良品, 零食, 蟋蟀仙貝, 餅乾
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

網友狂推Costco 3大必囤保養好物　「澳洲神皂」男女都愛超難搶

網友狂推Costco 3大必囤保養好物　「澳洲神皂」男女都愛超難搶

最會寵壞另一半的星座Top 3　第一自願當工具人，餵食幫洗澡都OK

最會寵壞另一半的星座Top 3　第一自願當工具人，餵食幫洗澡都OK

「番茄醬拼圖」玩到眼睛超痛　全球限量57組，入手方法只有一個

「番茄醬拼圖」玩到眼睛超痛　全球限量57組，入手方法只有一個

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開 破萬元「氣炸鍋組」殺到2890元！網揭3大優點　減油80%還能變廚神 日本外帶「摺紙杯」好方便！打開瞬間變盤子　容量大到裝得下義大利麵 「一雙好鞋帶你走向美好的地方」　盤點4個韓國小眾美鞋品牌 玄彬居家慵懶風大片根本個人寫真　手拿蓮蓬頭也能這麼帥！ 「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心！薰衣草紫羽毛展翅飛太夢幻 網美手刀搶！5款「運動型涼鞋」BALENCIAGA卡通粉、厚底鑽扣鞋正夯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面