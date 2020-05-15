獨／BALENCIAGA 確定漲價！台灣官方：6月初「熱門機車包」漲幅10%

▲巴黎世家表示6月初將調漲價格，品牌熱門機車包系列就在漲價名單中 。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

受到疫情影響，近期一線奢侈品紛紛喊漲，香奈兒（CHANEL）因應生產成本與國際原物料價格之提高帶頭漲價，因此各地都湧現排隊人潮，連帶香港DIOR以及LOEWE專門店也有動作，以打折提升買氣；今（15日）BALENCIAGA（巴黎世家）台灣官方則拋出震撼消息，表示6月初將調漲價格，品牌熱門機車包系列就在漲價名單中。

▲香奈兒喊漲，香港DIOR以及LOEWE專門店反其道降價衝買氣 。（圖／路透）

香奈兒日前宣佈會因應生產成本與國際原物料價格之提高，並考量貨幣匯率浮動等因素，而定期調整售價，傳出調漲價格落在5％至17％，台灣也將跟上漲價，此舉不僅引來大批民眾排隊搶購，「晚一天就可能貴10%」的傳言甚囂塵上，也激起不少奢侈品牌紛紛動作，香港DIOR以及LOEWE專門店反其道降價衝買氣，DIOR祭出包括飾品打對折的數字搶客；LOEWE也有部分鞋款、服飾對折，包款7折的優惠活動，台灣目前沒有降價考慮。

▲以經典黑色機車包為例，目前售價約台幣72,800元，粗估漲價後會來到8萬元左右 。（圖／品牌官網）

此外，台灣巴黎世家官方已經確定調漲價格，並且表示疫情的確有影響到貨時間，不過此次調價屬於品牌正常策略，時間暫定六月初，並且熱門機車包系列就在漲價名單中，預計漲幅10%左右，以經典黑色機車包為例，目前售價約台幣72,800元，粗估漲價後會來到8萬元左右。

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其餘精品包括FENDI、DIOR、GUCCI都未有價格浮動的跡象，Burberry則是在每年四月都會根據英鎊匯率、原物料成本進行部分商品售價微調，今年的風衣有稍微降價，TB包則都維持價格，沒有因為疫情關係而大幅調整售價的規劃。鐘錶珠寶如寶格麗（BVLGARI）、百達翡麗（PATEK PHILIPPE），唯受新冠衝擊產能受影響，新錶上市會延期，價格也大致穩定。

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