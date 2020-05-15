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羅伯派汀森家中「自拍照」當雜誌封面　流浪漢、頹廢風格網評超兩極

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記者王則絲／台北報導

英國男演員羅伯派汀森（Robert Pattinson）因《暮光之城》吸血鬼愛德華一角演出名號，早期還曾經出演《哈利波特：火盃的考驗》中的西追迪哥里，帥氣鮮肉形象吸引眾多女粉絲。近期羅伯派汀森以一組「自拍」的頹廢風格大片登上雜誌封面，網友正反評價相當兩極：「這是流浪漢嗎？」、「蠻喜歡的啊。」

▲羅伯派汀森。（圖／翻攝自IG）

▲羅伯派汀森帥氣模樣。（圖／翻攝自Dior、《暮光之城》）

羅伯派汀森因確定將接演新任蝙蝠俠而再度掀起話題，日前還為Dior Homme香水拍攝了一支Man味十足的性感廣告，這次則是在自主居家隔離期間收到了拍攝邀請，少了攝影師的幫忙，羅伯派汀森只好自行掌鏡拍攝了一組居家頹廢風時尚照，並刊登於美版《GQ》封面。

其實羅伯派汀森日常私下不修邊幅、放任鬍渣與蓬亂髮型的模樣已不是新鮮事，透過這次「自拍」大片，更在大家面前呈現了居家真實的樣貌。這組照片中的羅伯派汀森讓人分不清是刻意做出的造型，還是真的完全沒有妝髮便直接拍攝，看起來像幾天沒洗的頭髮蓬亂黏在額頭上，與乾淨、俊美「暮光男」形象反差極大，令許多粉絲們看傻了眼：「隔離在家又可以不洗頭了。」、「有點太邋遢。」、「以為是波特。」髮量也意外引起了關心：「頭髮怎麼了？」、「真的是英國男人。」

羅伯派汀森身上穿著Louis Vuitton、Dior的花紋服裝，好身材依然能夠把服裝穿得挺拔、飽滿，以最真實的造型貼合本次「隔離期間的創作」主題，仍然有不少粉絲表示支持：「這就是他的風格，蠻喜歡的。」、「很有意境，自己拍很厲害。」、「有幾張其實很帥啊！」

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關鍵字：

羅伯派汀森, Robert Pattinson, 雜誌封面, 頹廢, 流浪漢
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