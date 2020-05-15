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《The King》收視低無損女星身價　精品照捧金高銀、鄭恩彩

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▲▼ 金高銀CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ 金高銀CHANEL 。（圖／公關照）

▲金高銀擔任香奈兒J12 20周年全新廣告女主角，佩戴J12白陶瓷自動錶204,000元。（圖／香奈兒提供）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男神李敏鎬搭檔金高恩主演新劇《The King：永遠的君主》熱播中，炒熱劇中演員聲勢，女主角金高恩受香奈兒（CHANEL）青睞成為最新形象大使，而飾演總理的女星鄭恩彩則與法國珠寶品牌Boucheron合作無間，不僅在劇中戴Boucheron珠寶，戲外也為其活動站台，雙姝都成為精品圈的寵兒。

▲▼ 鄭恩彩Boucheron 。（圖／公關照）

▲鄭恩彩參與Boucheron於南韓的La Maison珠寶體驗空間活動。（圖／Boucheron提供）

雖然由《鬼怪》王牌編劇金銀淑執筆的《The King：永遠的君主》，自開播以來收視不如預期，但似乎不影響金高恩的人氣，她在香奈兒釋出的完整J12廣告影片中透露，20歲時夢想成為一位出色、能激發觀眾的優秀演員，現在夢想仍持續進行中，顯然對現階段的工作與生活很滿意，駕馭起香奈兒的華服與名錶，滿是自信。

▲▼ 鄭恩彩Boucheron 。（圖／公關照）

▲鄭恩彩現場試戴Boucheron變化多端的Jack系列珠寶。

而同劇被稱為「最美女總理」的鄭恩彩，不僅演出時將Boucheron珠寶戴好戴滿，品牌於首爾板橋現代百貨打造「La Maison」珠寶體驗空間，她也現身支持，當天她以蛇意象為設計靈感的Serpent Bohème系列鑽石項鍊、耳環、青金石戒指搭配飄逸服裝，風格浪漫。

▲▼ 鄭恩彩Boucheron 。（圖／公關照）▲▼ 鄭恩彩Boucheron 。（圖／公關照）
 

▲鄭恩彩佩戴的Serpent Bohème系列鑽石項鍊（左）5,650,000元，青金石戒指61,000元。

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關鍵字：

金高銀, 香奈兒, CHANEL, 《The King：永遠的君主》, 鄭恩彩, Boucheron, 寶詩龍
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