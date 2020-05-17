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粉嫩色系「蜜桃果凍」酸甜口感超幸福　自製夏日冰箱必備消暑冰品

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編輯／JJ　

最近氣溫開始上升，許多人已經熱到受不了，清涼的點心、飲品是家中冰箱必備的，剛好現在的時節正進入了「水蜜桃」的盛產季，大家不妨在家製作簡易的「蜜桃果凍」，隨時來一口酸甜沁涼的口感超消暑，甜美的橘子蘇打色系也很適合拍照與朋友分享。

製作香甜冰涼的「蜜桃果凍」需要的材料有：水蜜桃、甜白酒、砂糖、水、還有最重要的吉利丁片（使甜品凝固的天然材料）。

《製作方法》

STEP1. 將白酒和水以1：3的比例倒入鍋中，並加入砂糖0.6個比例，煮滾。

STEP2. 將去核水蜜桃放入鍋中小火煮約15分鐘。

STEP3. 放涼後將水蜜桃去皮，連同醬汁一同冷藏醃漬。（醃漬蜜桃部分完成）

▲製作糖漬水蜜桃。

STEP4. 將吉利丁片用「冷水或冰水」泡軟。

STEP5. 取出後將泡軟的吉利丁片、適量水和砂糖放入容器中隔水加熱（溫度不能太高，不超過60度），攪拌均勻直到呈現液態，再用冰水隔水降溫。

STEP6. 接著將醃漬好的水蜜桃塊加入做好的吉利丁水中，加入些許糖漬醬汁，冰入冰箱3小時。完成。

以上步驟都能針對自己的口味調整比例，做成一整杯的果凍可以做得淡一點清爽口味，才不過膩口，也可以做得更濃一些，將成品搭配原味奶酪、優格或是香草冰淇淋一起食用，口味非常契合！比起喝濃縮調味果汁、色素冰棒等等化學的市售冰品，在家自製「蜜桃果凍」清涼冰品更健康。

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關鍵字：

居家, DIY, 自製, 食物, 夏日, 清涼甜品, 冰品, 水蜜桃, 蜜桃果凍
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