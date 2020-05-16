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LIFE・經典／有流瀉出音樂的「黑洞」　Harman Kardon揚聲器家有小宇宙

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▲Harman Kardon Black Hole speaker。（圖／翻攝yankodesign）

▲Harman Kardon Black Hole speaker。（圖／翻攝yanko design

記者蔡惠如／綜合報導

可能多數人無法住進自己心中夢想的建築，將自己的居家空間打造成喜愛的樣子，或許比較實際一點，但牆壁的顏色、寢具的花樣也許很好選擇，進入科技時代之後，3C商品的工業設計也越來越讓人驚艷，不需僅能從古板的方形喇叭中做選擇，Harman Kardon的黑洞揚聲器設計讓我們鬆了一口氣。

▲Harman Kardon Black Hole speaker。（圖／翻攝yankodesign）

▲Harman Kardon Black Hole speaker。（圖／翻攝yanko design

美國音響製造商Harman Kardon一直都採取前衛與潮流設計的風格，獲得許多男性使用者的青睞，說真的它們不搞粉紅色卡哇伊那套，黑色、墨黑、灰白等顏色結合透明、簡單線條與曲線等元素的設計，近期他們推出設計師，Arvin Maleki和Ayda Mohseni合作的最新作品，來自宇宙黑洞的啟發，該產品也獲得2020年的A’ Design Award設計獎項。

音樂結合黑洞的概念真的是個好主意，那是一種形而上的概念，正好符合這兩種形象的存在，它們都是無法具象化的元素，Harman Kardon Black Hole speaker的設計基礎架構在該品牌另一系列的Aura產品上，許多人亦稱它為水母外型，微調或修改之後，它就出現了一個小宇宙。

▲Harman Kardon Black Hole speaker。（圖／翻攝yankodesign）

▲Harman Kardon Black Hole speaker。（圖／翻攝yanko design

Harman Kardon Black Hole speaker設計有一個平面帶有曲線的圓環，這樣讓那個透明的小空間裡，形成一個類似宇宙的氛圍，黑色底座的斑點設計，就像是數十億光年外的星空，平面上的波紋與中央的揚聲系統，意象化的呈現的呈現黑洞拉力與吸力的意涵。

▲Harman Kardon Black Hole speaker。（圖／翻攝yankodesign）

▲Harman Kardon Black Hole speaker。（圖／翻攝yanko design

讓音樂從家中小宇宙裡的黑洞流瀉出來，或許也帶有一點浪漫氛圍的感受吧，Harman Kardon Black Hole speaker目前上市與售價未定。

關鍵字：

LIFE經典, 黑洞, 音響, 工業設計, Harman Kardon
fashion.net

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