皮克斯角色變充電線保護套！巴斯光年救援、毛怪掛門上還原經典場景

編輯／Emily 圖／翻攝自bandai.co.jp、takaratomy-arts.co.jp

皮克斯動畫工作室的《玩具總動員》、《怪獸電力公司》等多部電影都擁有大批粉絲，裡面許多角色都深受大家喜愛。這次日本Bandai公司就以皮克斯電影角色為主題，推出一系列充電線保護套扭蛋，快讓可愛的毛怪、大眼仔、巴斯光年…守護你的充電線。

這系列扭蛋是手機充電線的保護套，角色們造型可愛，裝在充電線上具有保護作用，還能重現電影經典場景，共有六種款式，每一個都好想要。

怪獸電力公司

《怪獸電力公司》電影裡，通往人類世界的門是重要元素，而兩款保護套就做成毛怪、大眼仔抓著門的樣子，掛在充電線上，讓人回想起他們在電影裡穿梭在一堆門之間，要找到阿布的門的情節。

玩具總動員

巴斯光年在《玩具總動員》裡常會英勇救援，保護套把巴斯做成攀爬的樣子，快裝上去守護你的充電線。三眼怪也是人氣超旺的角色，掛在充電線上模樣超Q。

汽車總動員

電影主角閃電麥坤非常帥氣，保護套把麥坤快速奔馳時噴出的煙霧做成立體狀，看起來有點像一坨爆米花。

皮克斯跳跳燈

皮克斯電影的片頭一定會有跳跳燈出現，是代表性的象徵，白色的小燈站在皮球上俏皮可愛。

這系列扭蛋一顆300日圓（約台幣84元）。另外，日本T-ARTS也推出以《玩具總動員4》為主題的膠囊小屋玩具，打開膠囊小屋就能回想起電影情節，重現經典畫面，共有四種款式，分別是「胡迪&叉奇」、「牧羊女和比莉、羊羊、嘎嘎」、「鴨霸&兔崽子」以及「吱吱妹」，小屋售價400日圓（約台幣111元）。

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