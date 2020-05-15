丁文琪樂收點睛品項鍊　無限符號象徵母女情

▲Kiki（左）與林宥嘉育有1子1女幸福甜蜜。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

林宥嘉與老婆丁文琪（Kiki）3月底喜迎愛女Pippi，加上長子酷比湊成了「好」字，一家四口甜蜜幸福羨煞旁人。夫婦倆日前送出女兒的滿月禮盒，也收到不少祝福，當中包括代言品牌點睛品送的無限符號造型Love Décodé「愛情密語」18K玫瑰金鑽石項鍊，同時揭露了Kiki在孕期最愛的飾品—皇冠造型項鍊。

▲點睛品V&A 博物館「Bless」18K玫瑰金紅寶石皇冠頸鍊（左）21,200元，鑲鑽款21,800元。



Kiki在懷女兒期間拍攝點睛品廣告，當時她對點睛品V&A博物館「Bless」18K玫瑰金鑽石皇冠頸鍊愛不釋手，除了象徵她在林宥嘉心中是小公主，沒想到也真的迎來小公主Pippi，此款充滿童話風格的皇冠項鍊共有3種款式，中央各鑲嵌鑽石、紅寶石或藍寶石。

▲點睛品送給Kiki的Love Décodé「愛情密語」18K玫瑰金鑽石無限項鍊，9800元。



點睛品近期特別送給Kiki無限符號的Love Décodé「愛情密語」18K玫瑰金鑽石項鍊，象徵她與女兒之間的無限親密情感；此經典符碼是不少珠寶品牌愛用的元素，法國珠寶品牌FRED Infinie系列珠寶，便是將如側臥的「8」字的無限符號以雙環設計呈現，作為項鍊或戒指的主角。

▲FRED Chance Infinie永恆符號靈感的項鍊。（圖／FRED提供）

