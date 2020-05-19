氣炸鍋為什麼爆紅？5個你非買不可的理由

文／C編 圖／unsplash

氣炸鍋可以說是近年最火紅的家電之一，幾乎人人家中都有一台，沒有跟上潮流就顯得落伍了。到底為什麼要買氣炸鍋呢？除了方便、快速之外，更是健康飲食必備的好選項，現在小編就來細數一定要買氣炸鍋的5個理由，真的是不買不行啊！

▲鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組（含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,890元，Her會員輸入折扣碼「iloveher」再享優惠。點我購買。

1.零廚藝也有大師料理

像是小編這種手殘王，料理餐點根本就是跟自己過不去，好的牛肉被煎到有夠老、魚肉沾鍋煎不熟等等這種事情全部一併發生，煮飯根本就是災難的開始，但氣炸鍋只要按照食譜調好加熱時間跟溫度，直接就可以變出熟度恰到好處的牛排、完全不沾鍋的完美魚肉，煮飯菜鳥也可以輕鬆端出大廚等級的鮮嫩餐點。

2.沒有時間、空間限制

現代人因為工作的關係，不少人都是租屋族，有些甚至都沒有辦法開火，但有時候真的會有某些東西特別想吃的狀況，或是半夜想來點消夜、但又沒店家開門的時候，有一台氣炸鍋簡直就是神降臨，想煮什麼丟進去等個幾分鐘就能搞定，也避免開火的危險，隨時隨地、輕輕鬆鬆就可以吃到料理，方便又快速。

3.媽媽料理好幫手

每天煮三餐的媽媽們一次要照顧到全家的味蕾，少說都是3、4道菜色再加一鍋湯，煮完簡直就像是二次世界大戰一樣，不但廚房一堆廚餘垃圾不說，手忙腳亂更是很多人的常態，一次要顧好多個爐火，不過現在有氣炸鍋，等於多了一個小幫手，把食材丟進去，完全不用顧，輕輕鬆鬆就可變出多道菜色，也省下很多時間，可以休息甚至照顧小孩。

4.瘦身減肥的神助手

氣炸鍋的原理是利用風扇吹動加熱燈管，引起熱循環將食物炊熟，因此不用像是傳統炒菜一樣，需要先熱鍋、熱油，最後才下食材，除了方便省時之外，還可以達到減油的效果，非常適合有在健身減肥的女孩，想要吃健康的食材，同時又不希望過多調味、油脂的烹調。

5.甜點蛋糕自己來

氣炸鍋不僅可以做鹹食，還可以做蛋糕，只要選對模式，搭配專屬的烤模就能辦到，只會吃不會做的甜點吃貨，也可以搖身一變成為厲害的糕點師傅，做出口味營養健康的蛋糕，食材原料都看得見，完全安心。

【推薦單品】

鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組



▲鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組（含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,890元，Her會員輸入折扣碼「iloveher」再享優惠。點我購買。