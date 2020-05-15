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炎亞綸近80萬珠寶、名錶上身耍帥　珍珠胸針搭得巧

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▲炎亞綸出席路台灣Express記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲炎亞綸出席記者會，佩戴MIKIMOTO珍珠胸針。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

男星炎亞綸今出席電視劇《路～台灣Express～》記者會，一身白色系服裝搭配日本珠寶品牌MIKIMOTO的Bloom珍珠鑽石胸針、619,000元的Hublot Big Bang Unico白陶瓷腕錶，完美示範時尚的夏日清爽穿搭，也顯露男人只要珠寶搭得巧，任何寶石都能駕馭，像服裝設計師Marc Jacobs就是MIKIMOTO的頭號粉絲，每日穿搭必定少不了珍珠串鍊。

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲炎亞綸戴的MIKIMOTO Bloom系列珍珠鑽石胸針，175,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

▲▼Marc Jacobs 。（圖／翻攝Marc Jacobs IG）

▲服裝設計師Marc Jacobs天天都戴MIKIMOTO珍珠串鍊。（圖／翻攝themarcjacobs IG）

胸針、戒指與寶石袖扣是男性最常選擇的珠寶配件，炎亞綸所選的MIKIMOTO Bloom胸針為鑽石花朵造型，錯落點綴日本Akoya珍珠，屬於經典優雅的設計；品牌年初也與川久保玲旗下品牌COMME des GARCONS合作打造7款個項鍊，男模特兒穿西裝搭配雙排珠鍊，酷味十足。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／翻攝mikimoto IG）

▲穿西裝搭MIKIMOTO與Comme des Garçons聯名的珍珠項鍊很時尚。（圖／翻攝official_mikimoto）

卡地亞（Cartier）美洲豹系列也深受男士喜愛，華麗的選擇有各式姿態傳神的美洲豹胸針，亦有相對好入手的豹頭裝飾鍍鈀飾面純銀袖扣可點綴；海瑞溫斯頓（Harry Winston）同樣為品味男士打造祖母綠型切割造型的Zalium鋯合金袖扣，點綴單顆小鑽放閃。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹胸針（左）4,280,000元，豹頭裝飾鍍鈀飾面純銀袖扣62,000元。（圖／卡地亞提供）

▲▼ Harry Winston 。（圖／公關照）▲▼ Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Winston Charm系列HW鑽石Logo鍊墜約188,000元，Zalium鋯合金袖扣約210,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）

 

關鍵字：

炎亞綸, MIKIMOTO, Cartier, 卡地亞, 海瑞溫斯頓, Harry Winston, Hublot
fashion.net

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