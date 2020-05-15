顏值破表！ 星巴克「魔幻美人魚星冰樂」像夢境，連口味也超奇幻

▲星巴克5／20全門市推出新一波的「玩味星茶」系列，顏值熱翻。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

到了夏天星冰樂就是重頭戲啦！今年星巴克也沒讓粉絲們失望，從5／20起將推出新一波的「玩味星茶」系列，其中「魔幻美人魚星冰樂」簡直顏值爆表了！充滿夢幻的粉紅色搭配淡淡金黃，還有鮮奶油搭配藍莓粉，加上美人魚的魚尾根本就是電影場景，這麼浮誇的風格星粉還不衝嗎！

▲魔幻美人魚星冰樂，售價145元至185元。

隨著天氣進入愈來愈炎熱的仲夏，心情上的療癒是相當必要的，「魔幻美人魚星冰樂」逆天外型不僅讓消費者拍照拍到爽，口味也相當奇特，採用清爽風格的紅色火龍果搭配酸甜濃郁的芒果醬，再加上白色鮮奶油，撒上增添夢幻氣息的藍莓粉，喝起來不但口味奇特且層次感也很豐富，像把夏季的清涼感一口喝下肚，視覺跟味道都很療癒。

▲（左）烏龍吉利抹茶那堤，售價150元；（右）雲朵蜜桃冰搖茶，售價150元。

而「玩味星茶」系列另外2款茶飲，則包括以蜜桃果汁與Teavana伯爵茶結合，搭配底部的蜜桃吉利與最上層的蜜桃雲朵冰奶泡，能品嘗到甜美的蜜桃滋味融合雅致茶感的「雲朵蜜桃冰搖茶」，以及充滿口感與尾韻的烏龍茶果凍，加上漸層的抹茶那堤所融合成的「烏龍吉利抹茶那堤」，都是5／20將新推出的特色冰搖茶系列，單杯售價145元至185元不等。