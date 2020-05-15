韓國便利商店根本不科學！推出超怪黑色檸檬蘇打、豆腐麻糬甜筒卻好吃到爆

記者李薇／台北報導

韓國總是喜歡推出一些特別的飲品或是食材，最近便利商店GS25就研發出全新的黑色檸檬蘇打，這不是什麼黑科技的飲料，喝起來就是酸酸甜甜，帶有氣泡感的飲料，只是顏色特別做成像是墨汁一樣的顏色，超級特別！

▲GS25推出檸檬蘇打。（圖／翻攝自pigbossgo IG、___jung0420 IG）



這杯像是墨汁一樣的飲料，其實出自韓國便利商店GS25最新推出的單品，是檸檬口味的蘇打，雖然看起來顏色有點奇怪，但喝起來其實就是一般的飲料，相當清涼降火氣，喝下之後可以讓人感受到瞬間涼快起來。

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不只是檸檬蘇打，最近另外一家便利商店CU，也推出專屬於夏季的新口味冰品，本體是豆腐口味的冰淇淋甜筒，味道據說有點像是豆乳、豆花的質感，上面再灑滿了沾了黃豆粉的麻糬，吃起來冰涼又帶有QQ的口感，非常特別。

▲豆腐麻糬甜筒。（圖／翻攝自cu_official IG、inssa_elf IG）



這只全新的豆腐麻糬甜筒一推出，立刻受到很多年輕人的目光，紛紛買來嘗鮮，大部分的人都覺得香濃的豆乳冰淇淋吃起來很特別，「很好吃」、「夏天就是需要這種甜品」，加上沾了黃豆粉的麻糬更是一絕，口感立刻大提升。

▲味道非常特別、濃郁。（圖／翻攝自jhj_daily IG）

