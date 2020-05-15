fb ig video ETtoday search mobile

韓國便利商店根本不科學！推出超怪黑色檸檬蘇打、豆腐麻糬甜筒卻好吃到爆

>

記者李薇／台北報導

韓國總是喜歡推出一些特別的飲品或是食材，最近便利商店GS25就研發出全新的黑色檸檬蘇打，這不是什麼黑科技的飲料，喝起來就是酸酸甜甜，帶有氣泡感的飲料，只是顏色特別做成像是墨汁一樣的顏色，超級特別！

▲GS25,CU,韓國,便利商店。（圖／翻攝自 IG、 IG）

▲GS25推出檸檬蘇打。（圖／翻攝自pigbossgo IG、___jung0420 IG）

這杯像是墨汁一樣的飲料，其實出自韓國便利商店GS25最新推出的單品，是檸檬口味的蘇打，雖然看起來顏色有點奇怪，但喝起來其實就是一般的飲料，相當清涼降火氣，喝下之後可以讓人感受到瞬間涼快起來。


不只是檸檬蘇打，最近另外一家便利商店CU，也推出專屬於夏季的新口味冰品，本體是豆腐口味的冰淇淋甜筒，味道據說有點像是豆乳、豆花的質感，上面再灑滿了沾了黃豆粉的麻糬，吃起來冰涼又帶有QQ的口感，非常特別。

▲GS25,CU,韓國,便利商店。（圖／翻攝自 IG、 IG）

▲豆腐麻糬甜筒。（圖／翻攝自cu_official IG、inssa_elf IG）

這只全新的豆腐麻糬甜筒一推出，立刻受到很多年輕人的目光，紛紛買來嘗鮮，大部分的人都覺得香濃的豆乳冰淇淋吃起來很特別，「很好吃」、「夏天就是需要這種甜品」，加上沾了黃豆粉的麻糬更是一絕，口感立刻大提升。

▲GS25,CU,韓國,便利商店。（圖／翻攝自 IG、 IG）

▲味道非常特別、濃郁。（圖／翻攝自jhj_daily IG）

關鍵字：

GS25, CU, 韓國, 便利商店, 食品
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

韓素希火辣身材超犯規！美胸女星都做兩大運動　練出豐滿上圍

韓素希火辣身材超犯規！美胸女星都做兩大運動　練出豐滿上圍

超會撩妹勾男的3大星座！天秤招數多、Top 1根本戀愛高手

超會撩妹勾男的3大星座！天秤招數多、Top 1根本戀愛高手

12星座五月愛情運勢！天蠍容易遇到「最佳床伴」、射手從朋友變情人

12星座五月愛情運勢！天蠍容易遇到「最佳床伴」、射手從朋友變情人

香奈兒、LV湧現排隊人潮！「傳漲幅高達17%」台灣官方回應了 cama café推周末買一送一優惠　星巴克5／15前第二杯免費快把握 日本推特熱議「星巴克牛奶盒玻璃杯」直呼好想要！　台灣也有得買 香奈兒要漲價17%！「台灣官網價格神隱中...」 專家評析：這款4年漲82% 超浮誇「巨大炸全雞」一咬就爆汁！全台4間推薦餐廳必吃 獨／BALENCIAGA 確定漲價！6月初「熱門機車包」預計漲幅10% 顏值破表！ 星巴克「魔幻美人魚星冰樂」像夢境，連口味也超奇幻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面