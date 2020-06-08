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日男票選「女生最貼心小舉動」Top10！示弱、撒嬌上榜　第一名讓人無法招架

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男人總說女人心像海底針，但儂編認為男人的喜好與新鮮度才像天氣一樣說變就變 ~ （搖頭）到底甚麼樣的女孩才能觸動男人們的心房？情人間又該增加甚麼樣的小舉動才能讓感情升溫？日本針對20對年輕情侶的戀愛習慣進行調查，訪問超過300位日本男生，票選「女生最貼心小舉動」Top10，原來約會後依依不捨男人更心動！眾男友羞讚：第一名連人夫都招架不住！

第10名：展示柔弱一面

▲▼ 女人撒嬌才排第三？日本票選「女生最貼心小舉動」Top10， 第一名連人夫都招架不住！（圖／Bella儂儂提供）

男人的胃口真的很難捉摸，喜歡女生在外頭獨當一面，卻又喜歡女生們在心儀對象前能收起武裝展現嬌弱、溫柔的一面 ~ 根據調查，女生外在剛強內在柔弱，並適時坦露小女人的樣貌，更能激起男人們想保護妳的慾望。

第9名： 隨身配戴對方送的物品

▲▼ 女人撒嬌才排第三？日本票選「女生最貼心小舉動」Top10， 第一名連人夫都招架不住！（圖／Bella儂儂提供）

雖然大多數女生都會覺得，男人們都是送禮白癡，不懂女生的喜好更不懂的鋪陳浪漫，但其實，男人們看似對送禮漠不關心，倘若妳將對方送的小禮物、小配件配戴在身上隨身攜帶，反而會讓他們有種被重視的感覺，每看一次都暖一次。

第8名：說「我愛你」

▲▼ 女人撒嬌才排第三？日本票選「女生最貼心小舉動」Top10， 第一名連人夫都招架不住！（圖／Bella儂儂提供）

第八名應該也是女生們最想聽到的一句簡單情話，男人對於甜言蜜語總是不在行，不過若是想替兩人間的感情加溫，不如試著練習每天和對方說句「我愛你」，一句樸實的情話說著說著，隨著時間比起昂貴禮物更能抓緊對方的心喔！

第7名：約會後依依不捨

▲▼ 女人撒嬌才排第三？日本票選「女生最貼心小舉動」Top10， 第一名連人夫都招架不住！（圖／Bella儂儂提供）

欸 ~ 過去總以為男人討厭不乾脆、勾勾纏的女生，不過事實證明，他們看見女生的離別與不捨的樣貌反而會心跳加速呢 ~ 每次約會女生總是較為感性的一方，分別時難免會露出捨不得、難過的情緒，而受訪男性們紛紛表示，女生表現出這樣依依不捨的模樣，可愛的讓人無法抗拒，會讓他們更加心動 ~ ( 羞 )

第6名：甜美的笑容

▲▼ 女人撒嬌才排第三？日本票選「女生最貼心小舉動」Top10， 第一名連人夫都招架不住！（圖／Bella儂儂提供）

第六名儂編完全贊同，儂編身旁許多男性朋友常常分享，自己愛上另一半的第一眼，正是對方露出甜甜微笑的剎那，不帶任何心機、不帶任何殺傷力，一抹發自內心的燦笑或是淺淺微笑，都會讓他們心動不已。

第5名：情侶款配件宣告主權

▲▼ 女人撒嬌才排第三？日本票選「女生最貼心小舉動」Top10， 第一名連人夫都招架不住！（圖／Bella儂儂提供）

第五名儂編萬萬沒想到 ~ （驚）以前總以為男人們都對情侶衣、情侶配件毫無興趣，甚至有時還會因為一同穿出門而覺得害羞，但調查結果卻顯示，男人內心覺得情侶裝也是種宣示主權的小心機，若妳也在試探對方心意的話，不妨買件情侶單品探探他對妳的情意有多深吧 ~

第4名：記下每一句話

▲▼ 女人撒嬌才排第三？日本票選「女生最貼心小舉動」Top10， 第一名連人夫都招架不住！（圖／Bella儂儂提供）

這題儂編也不可否認，不論是男生還是女生，記下對方的每一句話、每一個喜好，甚至每天的行程，真的會讓人感到很窩心，好像只要講過一次，對方就會將那些小事烙印在心裡，如此一來相處不需要多話，只要一個眼神示意，就能傳遞所有情意。

第3名：撒嬌女人最好命

▲▼ 女人撒嬌才排第三？日本票選「女生最貼心小舉動」Top10， 第一名連人夫都招架不住！（圖／Bella儂儂提供）

都說了撒嬌女人最好命，妳還在掙扎、固執什麼呢？雖然說， 過於女孩子氣的女生會讓男人們反感，但有時候撒個嬌，吵架時身段放軟一點，拉拉對方的衣袖嬌聲說個對不起，不論是再大男人的男生都會被妳的小舉動給融化。

第2名：適時讚賞順順獅子的毛

▲▼ 女人撒嬌才排第三？日本票選「女生最貼心小舉動」Top10， 第一名連人夫都招架不住！（圖／Bella儂儂提供）

如果說女人是小貓咪，有點個性但喜歡被寵愛的感覺，那麼男人就像獅子，時不時讚賞、鼓勵會讓他們更加愛妳！男人的自尊心高，容不得另一半的嫌棄與批評，尤其是吵架時，若是硬碰硬反而會越吵越兇～想維持感情其實不難，互相體諒將心比心，並適時給予對方讚賞，他沾沾自喜的同時也會對妳加分呦。

第1名：親手做羹湯

▲▼ 女人撒嬌才排第三？日本票選「女生最貼心小舉動」Top10， 第一名連人夫都招架不住！（圖／Bella儂儂提供）

這個榮獲第一名真的無庸置疑，別說女生會做飯會讓男人心動，會做飯的男人也超加分！廚藝不需要多精湛，即使只是一盤簡單的青菜、一碗樸實的湯麵，輕手做出來的滋味絕對比叫外賣來的令人刻骨銘心，大概每個男人一生想找的，就是一位願意為他下廚的女人吧。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

撒嬌, 心動, 貼心小舉動, 日本, 兩性相處
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