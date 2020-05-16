《夫婦的世界》貴婦提2290元小CK包　與金喜愛9萬元爆款相似度爆表

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自《夫婦的世界》、《The King：永遠的君主》、《她的私生活》

轉眼間《夫婦的世界》將於本周六迎來大結局，另劇迷們期待萬分，過去《ET FASHION》曾帶大家關注過不少金喜愛於劇中使用的包款，多是以高端精品品牌為主，舉凡愛馬仕、DELVAUX、Roger Vivier⋯⋯都是出鏡常客，近期背上的Salvatore Ferragamo「BOXYZ」包也因與另一部熱播韓劇《The King：永遠的君主》女二鄭恩彩撞包而吸引目光，然而想與女神背上同款，如今也有相似度超高的平價替代新選擇！

▲Salvatore Ferragamo BOXYZ白色牛皮提包NT＄89,900。



金喜愛在劇中背上的Salvatore Ferragamo的白色「BOXYZ」與她的貴氣幹練氣質十分搭配，鄭恩彩使用的黑色BOXYZ包則展現了低調典雅的風格，而在先前的火熱韓劇《她的私生活》中朴敏英也曾提著同款包出鏡，灰褐色的款式溫柔優雅，襯托出朴敏英的甜美與女人味。

▲Salvatore Ferragamo BOXYZ黑色牛皮提包NT＄79,900。

▲BOXYZ灰褐色牛皮提包NT＄86,900。



▲夏季也特別推出草編款式，BOXYZ藤編提包NT＄95,900。



當然高端精品的高級皮革、工藝技術以及耐久度是平價品牌難以比擬，不過如果特別喜歡這種梯形手提箱造型的包款，可以先從平價替代款入手，像是Charles & Keith的這款「鱷魚紋壓扣手提包」，也曾經在《夫婦的世界》中飾演貴婦高藝琳的朴宣暎身上出現過，與金喜愛的BOXYZ包有超過八成相似度，在價格上卻平易近人許多，能夠讓女孩們無負擔購入，同樣採用梯形、素色的簡約設計，任何場合都相當實用，款式經典也不怕退流行，是非常值得入手的高CP值單品。

▲CHARLES & KEITH鱷魚紋手提包NT＄2290。



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