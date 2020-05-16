fb ig video ETtoday search mobile

《夫婦的世界》貴婦提2290元小CK包　與金喜愛9萬元爆款相似度爆表

>

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、翻攝自《夫婦的世界》、《The King：永遠的君主》、《她的私生活》

轉眼間《夫婦的世界》將於本周六迎來大結局，另劇迷們期待萬分，過去《ET FASHION》曾帶大家關注過不少金喜愛於劇中使用的包款，多是以高端精品品牌為主，舉凡愛馬仕、DELVAUX、Roger Vivier⋯⋯都是出鏡常客，近期背上的Salvatore Ferragamo「BOXYZ」包也因與另一部熱播韓劇《The King：永遠的君主》女二鄭恩彩撞包而吸引目光，然而想與女神背上同款，如今也有相似度超高的平價替代新選擇！

▲金喜愛包包平價替代款 。（圖／品牌提供）

▲Salvatore Ferragamo BOXYZ白色牛皮提包NT＄89,900。

金喜愛在劇中背上的Salvatore Ferragamo的白色「BOXYZ」與她的貴氣幹練氣質十分搭配，鄭恩彩使用的黑色BOXYZ包則展現了低調典雅的風格，而在先前的火熱韓劇《她的私生活》中朴敏英也曾提著同款包出鏡，灰褐色的款式溫柔優雅，襯托出朴敏英的甜美與女人味。

▲金喜愛包包平價替代款 。（圖／品牌提供）

▲Salvatore Ferragamo BOXYZ黑色牛皮提包NT＄79,900。

▲金喜愛包包平價替代款 。（圖／品牌提供）

▲BOXYZ灰褐色牛皮提包NT＄86,900。

▲金喜愛包包平價替代款 。（圖／品牌提供）

▲夏季也特別推出草編款式，BOXYZ藤編提包NT＄95,900。

當然高端精品的高級皮革、工藝技術以及耐久度是平價品牌難以比擬，不過如果特別喜歡這種梯形手提箱造型的包款，可以先從平價替代款入手，像是Charles & Keith的這款「鱷魚紋壓扣手提包」，也曾經在《夫婦的世界》中飾演貴婦高藝琳的朴宣暎身上出現過，與金喜愛的BOXYZ包有超過八成相似度，在價格上卻平易近人許多，能夠讓女孩們無負擔購入，同樣採用梯形、素色的簡約設計，任何場合都相當實用，款式經典也不怕退流行，是非常值得入手的高CP值單品。

▲金喜愛包包平價替代款 。（圖／品牌提供）

▲金喜愛包包平價替代款 。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH鱷魚紋手提包NT＄2290。

►金喜愛、鄭恩彩所見略同！都背上這款可「上鎖」最隱密小包

►金喜愛、韓素希竟默契背上同牌包款　小資價格也能有超強氣場

關鍵字：

夫婦的世界, 金喜愛, 同款, Salvatore Ferragamo, CHARLES & KEITH, 小CK, 平價, 小資
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心！薰衣草紫羽毛展翅飛太夢幻

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心！薰衣草紫羽毛展翅飛太夢幻

超會撩妹勾男的3大星座！天秤招數多、Top 1根本戀愛高手

超會撩妹勾男的3大星座！天秤招數多、Top 1根本戀愛高手

破萬元「氣炸鍋組」殺到2890元！網揭3大優點　減油80%還能變廚神 現在入手不算晚！6款型男必備「單肩小包」　顏值高又實用 松本清第12家門市落腳微風北車　獨賣「瘦身趾套」掀話題 來體驗零粉感「不沾衣領」！蘭蔻首推「超美潮T」只送不賣 Dappei／打破你的「顏值迷思」　在江湖走跳一定要知道的4個穿搭觀念 香奈兒、LV湧現排隊人潮！「傳漲幅高達17%」台灣官方回應了 日本女子爆買的「奶油唇膏」！金黃的銀杏色擦起來有夠時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面