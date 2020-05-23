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耍廢一整天也沒問題！　義大利智慧床變身防疫神器

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▲Hi-Interiors,HiBed,HiCan。（圖／翻攝Hi-Interiors官網）

▲義大利公司Hi-Interiors推出的HiBed科技床防疫期間變熱門。（圖／翻攝Hi-Interiors官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期台灣新冠肺炎疫情雖然趨緩，但相信不少民眾已經養成在家打發時間的生活習慣，加上季節轉入夏天與梅雨季節，高溫熱浪或是雨天讓人更想待在室內，義大利家具商Hi-Interiors去年發表的HiBed智慧床，近期搜尋熱度又增加，時髦的設計內建投影機，在床上追劇、玩森友會都能「躺平」沒問題，在防疫期間簡直是夢幻神器啊！

▲Hi-Interiors,HiBed,HiCan。（圖／翻攝Hi-Interiors官網）

這款HiBed智慧床在之前推出時，網路上已經掀起一陣討論，這款由義大利建築師Fabio Vinella所設計的外型，在去年推出時已經是第二代，將70吋螢幕與4K投影機巧妙的放置在簡潔俐落的床架裡，根本沒有宅男感，還有音響讓視聽功能更升級。

▲Hi-Interiors,HiBed,HiCan。（圖／翻攝Hi-Interiors官網）

▲Hi-Interiors,HiBed,HiCan。（圖／翻攝Hi-Interiors官網）

而內建的燈光智慧控制系統，則延續第一代的概念，包括智慧感測照明、光線亮度調整都沒問題，有專屬的閱讀燈，即便在床上工作也很ＯＫ，另有內建睡眠分析軟體，可以測量空氣品質、睡眠溫度等加以統計，甚至還能叫你起床。

▲Hi-Interiors,HiBed,HiCan。（圖／翻攝Hi-Interiors官網）

比起第一代HiCan的科技感外型，HiBed的設計更多了一些質樸感，也能融入更多居家設計，更加透明的架構也讓睡眠時的壓迫感變得更小，目前官網已經可以提供預定，不過交件日期還沒公佈，無論如何，即使日後再遇到新冠肺炎這樣的狀況，在家耍廢也能超舒服了啦。

▲Hi-Interiors,HiBed,HiCan。（圖／翻攝Hi-Interiors官網）

關鍵字：

HiBed, 科技, 居家, 防疫, 新冠, 肺炎
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